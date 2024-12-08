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عاصفة ثلجية تضرب الشمال الشرقي للولايات المتحدة وتتسبب في حوادث مرورية وإغلاق مدارس

عاصفة ثلجية في شمال شرق أمريكا تترك آلاف المنازل بدون كهرباء وتعرقل حركة السفر
عاصفة ثلجية في شمال شرق أمريكا تترك آلاف المنازل بدون كهرباء وتعرقل حركة السفر حقوق النشر AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
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توجه المتزلجون إلى منحدرات نيو إنغلاند بعد أن جلبت عاصفة ثلجية قوية عدة أقدام من الثلج الجاف والرقيق إلى المنطقة، مما أسهم في خلق ظروف مثالية للتزلج.

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في ولاية ماساتشوستس ونيو هامبشاير، أسفر تساقط الثلوج الليلي عن طرق زلقة، مما أدى إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية. كما أفادت السلطات في ولاية نيويورك الشمالية بوفاة شخصين نتيجة نوبات قلبية أثناء إزالة الثلوج من أمام منازلهم.

شهدت المنطقة تساقطًا مستمرًا للثلوج منذ نهاية عطلة عيد الشكر، وهو ما جاء قبل الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر. أغلقت العديد من المدارس في مدينة بافالو والمناطق المحيطة بها أبوابها بسبب الظروف الجوية القاسية، بينما أدت الحوادث إلى ازدحام حركة المرور في المناطق المتأثرة.

كما تم فرض قيود وحظر على السفر في بعض المناطق من أوهايو وبنسلفانيا بسبب الظروف الخطرة، بينما تأخرت أو أغلقت مدارس عديدة في نيو إنجلاند بسبب العاصفة.

المصادر الإضافية • أب

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