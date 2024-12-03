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"هي الدنيا سايبة"؟.. مسلسل تلفزيوني يتناول قصة نيرة أشرف التي قُتلت ذبحا وعائلتها تهدّد أصحاب العمل

امرأة مشاركة في مظاهرة ضد العنف ضد المرأة في اسطنبول، تركيا، السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
امرأة مشاركة في مظاهرة ضد العنف ضد المرأة في اسطنبول، تركيا، السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024. حقوق النشر Francisco Seco/AP
حقوق النشر Francisco Seco/AP
بقلم: يورونيوز
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أثار الإعلان الترويجي لمسلسل "ساعته وتاريخه" المصري ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن هددت عائلة الطالبة المقتولة نيرة أشرف برفع دعوى قضائية على صناع العمل الذين تناولوا حكاية ابنتهم التي هزّت الشارع المصري دون إذن منهم.. فما القصة؟

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يروي المسلسل الذي اقترب موعد انطلاقه، من إخراج عمرو سلامة، قصصًا لجرائم واقعية مستلهمة من ملفات المحاكم المصرية، ومنها القصة المأساوية للشابة المصرية نيرة أشرف، التي ذبحها زميلها محمد عادل في عام 2022 أمام بوابة جامعة المنصورة بعد أن رفضت الارتباط به.

واعترضت عائلة أشرف على المسلسل وهددت بملاحقته قضائيًا، إذ قال المحامي خالد عبد الرحمن إن العائلة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صناع العمل، بمن فيهم الممثلة المصرية مايان السيد، بسبب تجاوزهم إذن العائلة في التطرق للقضية.

وقال والد نيرة أشرف، أنه تفاجئ لعدم تواصل أي من صنّاع العمل معه، قائلًا "إذا كان العمل سيتسبب بأذيتي، فسأعترض وهذا حقي".

الإعلان الترويجي لمسلسل "ساعته وتاريخه"

شقيقة نيرة أشرف: على أي أساس بنيت القصة؟

من جهتها، عبّرت شقيقة الضحية، شروق، عن استيائها لطريقة عرض قصة أختها في الفيلم دون الرجوع إلى العائلة، متسائلة عن الأساس الذي بُنيت عليه القصة. وقالت في منشور على الفيسبوك: "هي الدنيا سايبة ولا إيه"؟

وزعمت شروق، أن الممثلة المصرية مايان السيد ستقوم بتجسيد دور نيرة في المسلسل، وقالت إن عرض المسلسل بهذه السردية سيعيدهم إلى "نقطة الصفر".

الممثلة المصرية مايان السيد المشاركة في فيلم "تاريخه وساعته"

بدورها، نفت الممثلة المصرية مايان السيد تجسيدها لشخصية نيرة في المسلسل، وقالت إن مشاركتها في العمل تأتي في إطار تسليط الضوء على معاناة الفتيات بشكل عام في مصر، والاضطهاد الذي تتعرض له المرأة.

وقد تباينت الآراء حول رد فعل شروق وعائلتها، إذ منحها بعض الرواد على مواقع التواصل "الحق الكامل" في ملاحقة صناع العمل قضائيًا، بينما رأى آخرون أن شروق "تحاول أن تكسب شهرة على حساب قضية شقيقتها" من خلال إثارة الجدل، فما المانع "من أن تخلّد الدراما المصرية قصّة نيرة"؟

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