Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

الفصائل المسلحة السورية تتقدم وتقترب من حماة واشتباكات عنيفة مع جيش النظام

المعارضة السورية في ضواحي حماة، سوريا، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.
المعارضة السورية في ضواحي حماة، سوريا، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024. حقوق النشر Ghaith Alsayed/ AP
حقوق النشر Ghaith Alsayed/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

سيطرت المعارضة السورية، بقيادة هيئة تحرير الشام، على أربع بلدات جديدة وسط البلاد يوم الثلاثاء، مقتربة من مدينة حماة، رابع أكبر مدن سوريا. هذا التقدم جعل المعارضة على بعد 10 كيلومترات فقط من المدينة، في خطوة تصفها بأنها استراتيجية نحو تحرير باقي مناطق البلاد.

اعلان

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة أنها قتلت 50 جندياً من قوات النظام السوري أثناء السيطرة على بلدات حلفايا وطيبة الإمام ومعردس وصوران، وهي معلومات أكدها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قال أبو عبدو الحموي، عضو هيئة تحرير الشام: "نحن الآن في مدينة صوران - نصرنا الله والحمد لله. صوران أصبحت آمنة ومحررة من عصابات الأسد، ونعمل حالياً على إعادة المدنيين وتأمين الأمان لهم ليعودوا إلى منازلهم بسلام. كانت آخر مرة دخلنا فيها مدينة صوران في عام 2017، والآن، مع نهاية عام 2024 وبداية 2025، عدنا إليها مجدداً".

وأضاف: "نحن في طريقنا إلى حماة، ومن ثم إلى حمص ودمشق لتحرير كامل سوريا بإذن الله". 

بدوره، عبّر أبو النور، أحد المقاتلين التركستانيين، عن فرحته بـ"الغنائم العسكرية" التي استولى عليها مقاتلو المعارضة من القوات السورية قائلاً: "هذا من فضل ربي، هذه الغنائم كلها من فضل الله. الحمد لله".

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن القوات السورية تخوض معارك عنيفة في محافظة حماة، مؤكدة تعزيز مواقعها في المنطقة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن القوات الجوية السورية والروسية شنت غارات مكثفة على مواقع المعارضة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"حتى إشعار آخر".. العراق يعزز أمن الحدود ويغلق المعابر مع سوريا إثر التصعيد الأخير

الجيش السوري الجديد: من العقيدة البعثية إلى التوجّه الجهادي.. ماذا بعد؟

المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون