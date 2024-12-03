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مناورات روسية مكثّفة في المتوسط: إطلاق صواريخ فرط صوتية واستعراض للقوة على وقع المعارك في سوريا

سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية تظهر خلال تدريبات في البحر الأبيض المتوسط.
سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية تظهر خلال تدريبات في البحر الأبيض المتوسط. حقوق النشر AP/Russian Defense Ministry Press Service
حقوق النشر AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم: Nour Chahine
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نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء مشاهد جديدة تُظهر إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين القوات البحرية والقوات الفضائية الروسية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

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وتضمنت المناورات، التي شارك فيها أكثر من ألف عسكري، 10 سفن ومراكب دعم، و24 طائرة، بما في ذلك مقاتلات ميغ-31آي المزوّدة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية، بالإضافة إلى نظام الصواريخ الساحلي "باستيون".

السفينة الحربية الروسية تطلق صاروخ كروز فرط صوتي من طراز "تسيركون" خلال تدريبات في البحر الأبيض المتوسط.
السفينة الحربية الروسية تطلق صاروخ كروز فرط صوتي من طراز "تسيركون" خلال تدريبات في البحر الأبيض المتوسط.AP/Russian Defense Ministry Press Service

وأفاد البيان الصادر عن الوزارة أن "الأدميرال غورشكوف" و"الأدميرال غولوفكو" أطلقتا صواريخ "زيركون" الفرط صوتية، بينما أطلقت الغواصة "نوفوروسيسك" صاروخ كروز من طراز "كاليبر". كما تم استخدام نظام "باستيون" الساحلي لإطلاق صاروخ "أونيكس" كروز من منطقة محددة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

"الأدميرال غورشكوف" التابعة للبحرية الروسية تظهر خلال تدريبات في البحر الأبيض المتوسط.
"الأدميرال غورشكوف" التابعة للبحرية الروسية تظهر خلال تدريبات في البحر الأبيض المتوسط.AP/Russian Defense Ministry Press Service

في إحدى المشاهد، ظهرت السفن الحربية وهي تطلق صواريخها، بينما حلّقت طائرات عسكرية فوق منطقة المناورات البحرية، في استعراض واضح للقوة الجوية والبحرية الروسية. وشملت التدريبات إطلاق صواريخ فرط صوتية، وهي خطوة تؤكد استمرار روسيا في تطوير قدراتها العسكرية وتوسيع نفوذها الاستراتيجي في المنطقة.

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وأظهرت اللقطات، التي وفّرتها وزارة الدفاع الروسية، جنوداً في مقصورات القيادة وهم يشغّلون أنظمة إطلاق الصواريخ، إضافة إلى لحظات دقيقة لإطلاق صواريخ من منصات برية وبحرية على حد سواء.

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