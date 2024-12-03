أمريكا تدعم بحثا يكشف عن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين قسرا باستخدام أموال وطائرات الرئاسة

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يزعم التقرير، أن موسكو استخدمت مطار تشكالوفسكي العسكري في الأشهر الأولى من الحرب لترحيل 314 طفلًا أوكرانيًا إلى أراضيها، حيث تم نقلهم "قسرًا" بعد ذلك على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية نحو الأراضي الروسية.

ويؤكد البحث الأمريكي أن هذه العمليات تمت ضمن برنامج "ممول" من الكرملين، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 166 طفلًا لعائلات روسية، بينما أبقت موسكو على 148 طفلًا في مؤسسات داخلية.

ما فائدة التقرير؟

وبحسب القيميين على البحث، فإن النتائج تصب في مصلحة تقديم أدلة إضافية على تورط بوتين في الترحيل القسري للأطفال بغية منحهم الجنسية الروسية.

في هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل أن الجامعة تعتزم، تقديم نتائج التقرير إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، لدعم مذكرة الاعتقال بحق بوتين، علمًا أن واشنطن تترأس المجلس هذا الشهر.

طفلات أوكرانيات يؤدين النشيد الوطني في أول يوم دراسي في مدرسة ثانوية في كييف، أوكرانيا، الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024. Efrem Lukatsky/ AP

ما هو الموقف الروسي؟

من جهتها، نفت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا الاتهامات، قائلة إن روسيا لم تنقل أي طفل دون موافقة والديه أو الأوصياء القانونيين، باستثناء الحالات التي يكون فيها الأطفال مفقودين. وأكدت أن الأطفال المرحّلين يتم وضعهم مع أوصياء قانونيين مؤقتين، وليس للتبني.

يذكر أن السلطات الأوكرانية تقدّر وجود حوالي 19,500 طفل أوكراني مرحّل إلى روسيا أو شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو. وهي اتهامات طالبت المفوضة الروسية تقديم أدلة عليها.