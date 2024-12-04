نكت جنسية وتحرش.. مقدم برنامج "ماستر شيف" يجبر "بي بي سي" على إلغاء حلقات عيد الميلاد

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وقال الناطق باسم هيئة الإذاعة البريطانية، إن قضية التحرش المثارة لا تسمح بعرض حلقات عيد الميلاد، على أن يستمر الموسم الجديد من برنامج "ماستر شيف: ذا بروفشنالز" بالعرض بشكل طبيعي.

وكان والاس قد اتهم بالتحرش الجنسي بناءً على تصريحات ونكات قيل إنها تحمل دلالات جنسية قبل 17 عامًا.

فقد اتهمت المقدمة كيرستي وارك، التي كانت متسابقة في البرنامج عام 2011، والاس بقول نكت جنسية أثناء التصوير، وهي ادعاءات عززها 13 شخصًا ممن عملوا معه في البرنامج.

وقالت وارك، إن والاس كان يدلي بنكات إباحية أمام المتسابقين والطاقم، مشيرةً إلى أن تعليقاته كانت "غير لائقة تمامًا"، فيما زعم آخرون بأن والاس كان يتحدث عن حياته الجنسية بطلاقة، مشيرين إلى أنه سبق أن خلع قميصه أمام عاملة نسائية قائلًا إنه "يريد إقامة عرض للأزياء"، وقال لزميلته مرةً، بحسب الادعاءات، إنه لا يرتدي سراويل داخلية تحت بنطال الجينز.

في المقابل، نفى محامو والاس بشكل قاطع أن سلوكه كان "تحرشًا جنسيًا"، مؤكدين أن هذه الادعاءات "كاذبة تمامًا". أما والاس، فقد علّق قائلاً إنه "يعتذر عن أي خطأ"، مشيرًا إلى أن الاتهامات ضده تأتي من نساء "من طبقة متوسطة وبعمر معين".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد تعرضت لأزمة مشابهة في وقت سابق، حيث اعترف مذيع الأخبار السابق هيو إدواردز في يوليو/تموز الماضي بحيازة صور جنسية للأطفال، مما وضع الهيئة، الممولة من الضرائب، في أزمة ثقة، كما هو الحال الآن.