مقتل 5 إسرائيليين في حادث مروع في المغرب

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ووفقًا للتفاصيل التي تم نشرها، فإن الحادث وقع عند الساعة العاشرة صباحًا عندما فقد السائق السيطرة على السيارة، مما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ وأسفر عن وفاة جميع الركاب على الفور.

وفي تعليقه على الحادث، قال حاييم وينغرتن، نائب مدير وحدة "زاكا"، بأن الوحدة تعمل بشكل وثيق مع السلطات المغربية لتحديد هوية الضحايا وتسليم الجثث إلى عائلاتهم، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لإتمام إجراءات الدفن. وأكد أن الوحدة تبذل جهودًا لتسريع العملية قدر الإمكان.

ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن الضحايا الخمسة ينحدرون من مدينة صفد في شمال إسرائيل وكانوا في زيارة لزيارة أضرحة يهودية في مدينة زاكورة المغربية.

من جهته، أشار يوسي كاكون، رئيس بلدية روش صفد، إلى أن البلدية على اتصال مستمر مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية الإسرائيلية لمتابعة تطورات الحادث، مؤكداً أنه يتم تلقي التحديثات بشكل دوري.

وذكر تقرير لقناة "آي 24" الإسرائيلية أن الضحايا ينتمون إلى إحدى الجماعات اليهودية المتشددة التي كانت قد قامت بزيارة المغرب برفقة عشرين شخصًا آخرين بهدف زيارة قبور الحاخامات اليهود المدفونة في البلاد.