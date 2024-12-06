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"إذا أكل الأطفال، فهذا يكفي".. نازحون في خان يونس يقفون في طوابير طويلة للحصول على الطعام

فلسطينيون يكافحون للوصول إلى الطعام في مركز توزيع في خان يونس بقطاع غزة يوم الجمعة، 6 ديسمبر 2024
فلسطينيون يكافحون للوصول إلى الطعام في مركز توزيع في خان يونس بقطاع غزة يوم الجمعة، 6 ديسمبر 2024 حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP
حقوق النشر Abdel Kareem Hana/AP
بقلم: يورونيوز
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احتشد نحو 200 فلسطيني في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في طابور طويل أمام مطبخ خيري للحصول على وجبة طعام، لكن قليلا منهم تمكنوا من الحصول على حاجتهم.

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وأظهرت لقطات من وكالة أسوشيتد برس حشودًا ضخمة من الناس، بما في ذلك أطفال يبكون ويصرخون، وهم يحملون أوانيهم ويسعون إلى الوصول إلى مقدمة الطابور في محاولات يائسة للحصول على كمية من الأرز، الذي كان الوجبة الوحيدة المتوفرة في ذلك اليوم.

وقالت إحدى النساء النازحات إنها انتظرت للحصول على حصتها من الطعام ولكنها غادرت دون شيء، حيث لم يكن المطبخ الخيري قادرًا على تلبية احتياجات جميع الحضور. وقال عادل محمد، أحد النازحين في خان يونس: "عائلتي تعاني كثيرًا، لا يوجد طعام ولا دقيق. جئنا إلى المطبخ الخيري ولم نحصل على شيء لأن الطعام نفد."

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وأعربت سماح صقر، إحدى النساء التي غادرت المطبخ الخيري بدون طعام، قائلة: "نحن لا نريد أن نأكل، نريد فقط أن نطعم الأطفال، وإذا أكل الأطفال فهذا يكفي."

بينما لجأ الأطفال إلى جمع حبات الأرز المتبقية في الأواني الفارغة من أجل إطعام أنفسهم.

يُذكر أن منظمة برنامج الغذاء العالمي قد حذّرت من أن الاستجابة الإنسانية في غزة "توشك على الانهيار" في ظل اقتراب المجاعة، مشيرة إلى أن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات وغياب النظام القانوني في المنطقة يعيقان وصول قوافل المساعدات إلى النازحين.

المصادر الإضافية • أب

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