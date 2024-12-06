محتجون في السويداء يدمرون صورة الرئيس الأسد.. وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة

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تعتبر السويداء مركزاً رئيسياً للاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد. ورغم أن الاحتجاجات في البداية كانت مطلبية اقتصادية، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى دعوات للتغيير السياسي والمطالبة بإزالة الرئيس بشار الأسد.

وتستمر الاحتجاجات الأسبوعية في المدينة، حيث يطالب المتظاهرون بالإصلاحات السياسية والتحول نحو نظام حكم جديد.