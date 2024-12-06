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محتجون في السويداء يدمرون صورة الرئيس الأسد.. وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة

محتجون في السويداء يدمرون صورة الرئيس الأسد وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة
محتجون في السويداء يدمرون صورة الرئيس الأسد وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة حقوق النشر EBU VIDEO
حقوق النشر EBU VIDEO
بقلم: يورونيوز
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في حادثة لافتة يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، دمرت مجموعة صورة كبيرة للرئيس السوري بشار الأسد في مدينة السويداء الواقعة جنوبي سوريا، وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة. وقع الحادث داخل المركز الثقافي في المدينة،حيث مُزقت الصورة عند مدخل المبنى من قبل المتظاهرين.

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تعتبر السويداء مركزاً رئيسياً للاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد. ورغم أن الاحتجاجات في البداية كانت مطلبية اقتصادية، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى دعوات للتغيير السياسي والمطالبة بإزالة الرئيس بشار الأسد.

وتستمر الاحتجاجات الأسبوعية في المدينة، حيث يطالب المتظاهرون بالإصلاحات السياسية والتحول نحو نظام حكم جديد.

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