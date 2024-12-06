" نزحنا لكن لا أحد يسأل عنا".. آلاف العائلات تنزح إلى مدينة الطبقة بمحافظة الرقة في سوريا

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نزحت آلاف العائلات الكردية من حلب وتل رفعت خلال المعارك الأخيرة الحاصلة في سوريا إلى محافظة الرقة. كان ذلك قاسيا، كونهم اضطروا للبقاء في مخيم مؤقت في مدينة الطبقة يوم الأربعاء، بينما كانت درجات الحرارة منخفضة.

قال كاميران عفرين وهو نازح من تل رفعت في حلب، باللغة الكردية: "نحن نقيم هنا ولكن ليست لدينا بطانيات، ولا شيء على الإطلاق. العيش هنا صعب".

وأضاف: "قضينا الليل هنا وكان الجو باردًا. أنا هنا مع والدي وأخي وعائلتي وبعض الأشخاص يقيمون في الشوارع. لقد شهدنا العديد من الصعوبات...كان أطفالنا يبكون وكنا نبكي عليهم، لأننا لم يكن لدينا أي شيء نغطيهم به".

نازحون يجلسون في مخيم بمدينة الطبقة بمحافظة الرقة شمال سوريا 4 كانون الأول ديسمبر 2024 Hogir El Abdo/AP

اضطر أكثر من 30 ألف شخص للمرور من نقطة التفتيش بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في مدينة الطبقة.

أقامت إدارة الحكم الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا مركزا مؤقتا للخيام للنازحين من حلب. ورغم ذلك، اضطرت كثير من العائلات للبقاء في سياراتهم وفي شوارع المدينة، بسبب ضعف قدرة الخيام الاستيعابية.

قالت حنان حسين وهي نازحة من تل رفعت بحلب: "نزحنا وجئنا إلى الطبقة، لكن لا أحد يسأل عنا. لا توجد بطانيات ولا فرشات ولا خيام. لم يعطونا أي شيء، مرضنا كثيرا لعدم وجود الأدوية".

وقال شيخموس أحمد الرئيس المشارك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في شمال شرق سوريا لوكالة أسوشيتد برس إن الإدارة الكردية تحاول مساعدة الناس.