الكونغ فو.. ملجأ الشباب الكيني من براثن البطالة

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تشير الإحصائيات إلى أن معدل البطالة بين الشباب الكيني يصل إلى 67%، وهو ما دفع العديد منهم للبحث عن بدائل غير تقليدية للعمل، إذ يروي إيفانز موندزا (31 عاماً) تجربته الشخصية، حيث لم يحصل على وظيفة رسمية منذ تخرجه من الكلية قبل عشر سنوات.

يلاحظ المدربون زيادة ملحوظة في أعداد الراغبين في تعلم الكونغ فو، إذ يؤكد المدرب كينيدي موريمي أن أعداد المتدربين تضاعفت ثلاث مرات في الآونة الأخيرة، وصولاً إلى 60 متدرباً، معظمهم من الباحثين عن فرص عمل بديلة.

إيفانز مونزا يستعرض وضعية كونغ فو فرس النبي، وهو فن قتالي صيني، في مدرسة تدريب في كابيريا في ضواحي نيروبي، كينيا، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. Henry Naminde/2023 -AP

فيما يرى الشباب في الكونغ فو فرصة للتدريب والعمل كمدربين أو المشاركة في البطولات.، مثل الطالب إلفيس مونياسيا الذي اعتبر الرياضة منقذاً له من الانزلاق في براثن الإدمان والجريمة.

وخلال السنوات الخمس الماضية، استفاد 4000 طالب من التدريبات المجانية في المدارس الابتدائية بمقاطعة كيامبو، حيث يرى رئيس الاتحاد الكيني للكونغ فو أن الرياضة تعزز الانضباط والصحة والدفاع عن النفس.

الطالبة آيشا فايث تشهد بتأثير الرياضة على مستواها الدراسي، مؤكدة أنها أصبحت أكثر تركيزاً وحدّةً، بعد انتظامها في التدريبات.