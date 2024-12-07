Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

"فرنسا ارحلي".. مظاهرات في تشاد تطالب بسحب القوات الفرنسية بعد إنهاء الاتفاق العسكري

تشاديون يشاركون في مظاهرة مناهضة لفرنسا في إنجمينا، تشاد، الجمعة 6 ديسمبر 2024
تشاديون يشاركون في مظاهرة مناهضة لفرنسا في إنجمينا، تشاد، الجمعة 6 ديسمبر 2024 حقوق النشر Edouard Takadji/AP
حقوق النشر Edouard Takadji/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

شهدت عاصمة تشاد، أنجمينا، يوم الجمعة احتجاجات واسعة شارك فيها المئات من المواطنين مطالبين بانسحاب القوات الفرنسية من البلاد، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة التشادية عن إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع باريس.

اعلان

ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للوجود الفرنسي، حيث هتفوا "تشاد لنا، فرنسا ارحلي!"، بينما رفع بعضهم لافتات كتب عليها "لا نريد أي فرنسي في تشاد".

في الوقت الحالي، لا تزال القوات الفرنسية تحتفظ بحوالي 1000 جندي في تشاد، لكن البيان التشادي لم يحدد موعدًا واضحًا لخروجهم. وقد توجه بعض المتظاهرين إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية حيث يتمركز الجنود الفرنسيون، مطالبين بخروجهم الفوري. كما تجمع آخرون أمام السفارة الفرنسية التي كانت تحت حماية مشددة من الجيش التشادي.

تعتبر تشاد واحدة من آخر البلدان في منطقة الساحل التي حافظت فرنسا على وجود عسكري كبير فيها، في وقت شهدت فيه دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو خروج القوات الفرنسية بعد سنوات من مكافحة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع القوات المحلية. في المقابل، اقتربت هذه البلدان من روسيا التي نشرت مرتزقة في المنطقة.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إسرائيل تسيطر على المنطقة العازلة بالجولان المحتل وتتطلع لعلاقة حسن جوار مع الحكام الجدد في دمشق

الحرب تطاردهم والمجاعة تنتظرهم: معاناة اللاجئين السودانيين في تشاد تتفاقم

باريس تُسلِّم آخر قاعدة عسكرية لها في تشاد.. هل ولّى عصر "إفريقيا الفرنسية"؟