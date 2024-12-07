"فرنسا ارحلي".. مظاهرات في تشاد تطالب بسحب القوات الفرنسية بعد إنهاء الاتفاق العسكري

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ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للوجود الفرنسي، حيث هتفوا "تشاد لنا، فرنسا ارحلي!"، بينما رفع بعضهم لافتات كتب عليها "لا نريد أي فرنسي في تشاد".

في الوقت الحالي، لا تزال القوات الفرنسية تحتفظ بحوالي 1000 جندي في تشاد، لكن البيان التشادي لم يحدد موعدًا واضحًا لخروجهم. وقد توجه بعض المتظاهرين إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية حيث يتمركز الجنود الفرنسيون، مطالبين بخروجهم الفوري. كما تجمع آخرون أمام السفارة الفرنسية التي كانت تحت حماية مشددة من الجيش التشادي.

تعتبر تشاد واحدة من آخر البلدان في منطقة الساحل التي حافظت فرنسا على وجود عسكري كبير فيها، في وقت شهدت فيه دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو خروج القوات الفرنسية بعد سنوات من مكافحة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع القوات المحلية. في المقابل، اقتربت هذه البلدان من روسيا التي نشرت مرتزقة في المنطقة.