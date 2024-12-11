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35 دقيقة جمعت ترامب وزيلينسكي وماكرون للحديث عن روسيا: ماذا جرى خلالها؟

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوسط، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع في قصر الإليزيه في باريس، الجمعة 7 ديسمبر 2024.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوسط، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع في قصر الإليزيه في باريس، الجمعة 7 ديسمبر 2024. حقوق النشر Sarah Meyssonnier/AP
حقوق النشر Sarah Meyssonnier/AP
بقلم: يورونيوز
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رعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول اجتماع بين نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في باريس لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية. فماذا دار في الـ35 دقيقة التي تحدثوا خلالها؟

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لم يتمكّن ماكرون وزيلينسكي، مجتمعين، من دفع بترامب للإفصاح عن أفكاره بشأن إنهاء الحرب مع موسكو. ومع ذلك، أفادت مصادر مطلعة على الاجتماع لوكالة "رويترز" إن زيلينسكي حاول استغلال الجلسة، بكل دقيقة فيها، للحصول على وعود تطمئنه.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب، الذي نعت زيلينسكي بـ"أفضل بائع متجول في التاريخ"، والذي قلّد لكنة ماكرون، بدا مهذبًا وخلوقًا، وكان منصتًا لمطالبهما، لكنّهما لم يحصلا على ضمانة منه، جيث اقتصر الحديث على وجود رغبة مشتركة في وقف إطلاق النار.

كما أشارت المصادر إلى أن الزعيم الجمهوري "يفكر بكل التفاصيل"، ويأخذ بجدية احتمال "تخلي" موسكو عن حلفها مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أطاحت به المعارضة المسلحة، كجزء من معالجة الملف الأوكراني.

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وأثارت ضبابية ترامب، المغلفة بالأدب وحسن الخلق، مزيدًا من الارتباك لزيلينسكي، الذي كان يسعى لإقناع واشنطن بالقبول بدخول بلاده إلى حلف الناتو، خاصة في ظل التفوق العسكري لموسكو في الحرب.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوسط، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع في قصر الإليزيه في باريس، الجمعة 7 ديسمبر 2024
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوسط، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع في قصر الإليزيه في باريس، الجمعة 7 ديسمبر 2024Sarah Meyssonnier/AP

في هذا السياق، قال مصدر أوكراني "لرويترز" إن زيلينسكي نجح في إقناع ترامب بأنه يريد على الأقل ضمانات لوقف إطلاق النار، حتى "لا ينقض بوتين العهود"، وقد خفّض الزعيم الأوكراني سقفه، وأصبح متقبلًا لإنهاء الحرب بشكل دبلوماسي، بعد أن كان يقول إن القوة العسكرية وحدها هي التي ستحقق النصر.

وأفادت المصادر بأن ماكرون وزيلينسكي سعيا جاهدين لكسر الجليد مع الزعيم الجمهوري، دون ممارسة أي ضغط عليه أو إشعاره بأنه محشور في الزاوية. كما نقلت عن أحد المقربين من ترامب قوله إن اللقاء كان يهدف إلى بناء علاقات شخصية ودبلوماسية، مضيفًا: "الجميع يدرك أن ترامب يتفرّد باتخاذ القرار حول كيفية المضي قدمًا في المفاوضات".

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