ماكرون: إيران التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي في الشرق الأوسط

وخلال خطاب ألقاه أمام سفراء بلاده خلال اجتماعهم السنوي بقصر الإليزيه، أكد ماكرون أن "إيران تُعد التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لكل من فرنسا وأوروبا والمنطقة ككل، وكذلك على الصعيد العالمي".

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وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "التسارع في البرنامج النووي الإيراني يقربنا بشكل خطير من نقطة الانهيار".

كما تناول ماكرون العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب يدرك أن فرنسا حليفة قوية، مؤكداً أن "فرنسا كانت قادرة على العمل بشكل جيد مع ترامب بين 2016 و2020".

وأضاف :"إن قررنا أن نكون ضعفاء وانهزاميين، فإن الفرص ضئيلة في أن نحظى باحترام الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب".

وفي سياق آخر، شدد ماكرون على ضرورة تسريع وتيرة العمل الأوروبي في تعزيز الصناعات الدفاعية لمواجهة تصاعد التهديدات، محذراً من الاعتماد على القدرات الدفاعية الأمريكية في المستقبل، قائلاً: "إذا اعتمدنا على القاعدة الصناعية والتكنولوجية الأمريكية، سنواجه صعوبات استراتيجية خطيرة".