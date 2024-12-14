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عشرات المفقودين في حادث غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل جافدوس باليونان

صورة الملف
صورة الملف Copyright Michael Svarnias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Michael Svarnias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة اليونانية

تواصل السلطات اليونانية منذ ساعات الليل جهودها لإنقاذ اللاجئين والمهاجرين على الساحل الجنوبي لمدينة خانيا، حيث انقلب زورق كانوا على متنه قبالة جزيرة جافدوس الجنوبية في البحر المتوسط.

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وتم إرسال سفينتين ساحليتين، بالإضافة إلى سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية والبحرية، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وفقًا لخفر السواحل اليوناني، تم انتشال جثة مهاجر، بينما تم إنقاذ 39 شخصًا آخرين ونقلهم إلى باليوتشورا في بلدية كاندانوس - سيلينوس.

وتستمر السلطات في البحث عن 40 شخصًا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين. وحسب الشهادات الأولية من الناجين، كان على متن الزورق نحو 80 شخصًا.

وفي وقت لاحق، تم إجلاء رجل آخر فجرًا بواسطة طائرة هليكوبتر بعد معاناته من أعراض الغرق، حيث تم نقله إلى مستشفى خانيا وأُدخل إلى وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.

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في سياق منفصل، تم إنقاذ 47 مهاجرا يوم السبت بواسطة سفينة شحن ترفع علم مالطا، كانت في مهمة إنقاذ على بعد نحو 40 ميلا بحريا من جافدوس، بينما أنقذت ناقلة 88 مهاجرا آخرين على بعد 28 ميلا بحريا من الجزيرة الصغيرة في جنوب اليونان.

وبحسب مسؤولي خفر السواحل، تشير المعلومات الأولية إلى أن القاربين غادرا معًا من ليبيا.

تعد اليونان إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي، خاصة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ومنذ عامي 2015 و2016، وصل نحو مليون لاجئ ومهاجر إلى الجزر اليونانية، معظمهم عبر قوارب مطاطية.

المصادر الإضافية • ertnews.gr

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