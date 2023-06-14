مصرع 59 مهاجرا وإنقاذ العشرات في غرق زورق قبالة سواحل اليونان

بقلم: يورونيوز

تقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

أعلن خفر السواحل اليوناني في حصيلة جديدة مصرع 59 شخصا كانوا على متن قارب مهاجرين، قبال سواحل شبه جزيرة بيلوبونيز في الجنوب الغربي لليونان.

في المقابل تم إنقاذ العشرات من البحر، خلال عملية الإغاثة التي نفذتها السلطات اليونانية، في حين أن حادث الغرق وقع في المياه الدولية، على بعد 47 وأربعين ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيوني.

بالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية، وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة.

وكانت رياح بلغت سرعتها حوالي 12 كم/ساعة تهب في المنطقة. وأشارت معلومات أولية أوردتها السلطات إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا متجهاً إلى إيطاليا.

وسُجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجه الفاصل بين اليونان وتركيا، بينما كثيرا ما تُتهم أثينا بصد قوارب المهاجرين "بشكل غير قانوني".

إلى جانب هذا المسار، يحاول المهاجرون أيضًا العبور مباشرة إلى إيطاليا، عن طريق عبور البحر المتوسط في جنوب البيلوبونيز أو جزيرة كريت.