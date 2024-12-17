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الجولاني يدعو لرفع العقوبات عن سوريا ويؤكد بأنها لن تكون منصة لمحاربة إسرائيل

أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، في المسجد الأموي في دمشق يوم الأحد 8 ديسمبر 2024.
أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، في المسجد الأموي في دمشق يوم الأحد 8 ديسمبر 2024. Copyright Omar Albam/ AP
Copyright Omar Albam/ AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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وقال الجولاني إنه لن يسمح بأن تكون بلاده منصة "لشن الهجمات ضد إسرائيل" أو أي دولة أخرى.

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دعا زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المكنى بأبو محمد الجولاني، إلى رفع العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى جماعته المصنفة إرهابيًا بحسب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وغيرها، وذلك في حديث مع صحيفة "التايمز".

وقال الجولاني إنه لن يسمح بأن تكون بلاده منصة "لشن الهجمات ضد إسرائيل" أو أي دولة أخرى.

وحذر زعيم الهيئة تل أبيب من الاستمرار في غاراتها الجوية، مطالبًا إياها بالانسحاب من الأراضي التي استولت عليها بعد سقوط الأسد، مشيرًا إلى أن قصفها للأراضي السورية كان "بسبب وجود حزب الله والمليشيات الإيرانية"، غير أن هذا المبرر "قد انتهى"، على حد تعبيره.

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كما شدد الشرع على التزامهم باتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974، قائلًا: "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع غيرها، فالشعب السوري متعب ويحتاج لالتقاط أنفاسه."

الجولاني: نظام الأسد أولى بالتنصيف الإرهابي

وعن تصنيفه "كإرهابي"، قال الجولاني إن تلك التهمة كانت "سياسية" وتناسب "نشاط نظام الأسد"، مضيفًا أن على الدول أن تتراجع عن هذا التصنيف، فسوريا، على حد تعبيره، منطقة لها أهمية جيوستراتيجية، وأما قد رحل الجلاد، فعليهم أن يرفعوا العقوبات عن الضحية.

أما فيما يتعلق بحماية الأقليات، لفت الجولاني إلى أنه التقى برؤساء الطوائف المسيحية والدرزية لطمأنتهم، مشيرًا إلى أنه سيطلق عفوًا عامًا عن الجميع، باستثناء أولئك "الملطخة أيديهم بالدماء".

وأضاف أن التوجه السياسي المقبل سيكون للتخطيط للفترة الانتقالية، التي من المرجح أن تكون طويلة بحسب أحد مستشاريه.

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