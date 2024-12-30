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وفد حكومي تركي في دمشق وأنقرة تُبدي استعدادها لتزويد سوريا ولبنان بالكهرباء

عامل كهرباء سوري يقوم بإصلاح كابلات الكهرباء في بلدة مضايا في ريف دمشق، سوريا.
عامل كهرباء سوري يقوم بإصلاح كابلات الكهرباء في بلدة مضايا في ريف دمشق، سوريا. حقوق النشر Hassan Ammar/2017 The AP
حقوق النشر Hassan Ammar/2017 The AP
بقلم: يورونيوز
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أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار عن استعداد بلاده لتزويد سوريا ولبنان بالطاقة الكهربائية، مشيراً إلى وجود فريق حكومي تركي في سوريا حالياً لبحث سُبل حل أزمة الطاقة.

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وقد صرّح بيرقدار للصحفيين في مدينة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا قائلاً: "من الممكن تلبية احتياجات سوريا ولبنان من الكهرباء مبدئياً عبر التصدير من تركيا، وسنتمكن من تقييم الصورة بشكل أوضح بعد دراسة وضع شبكة النقل".

وقد وصل الوفد الوزاري التركي إلى دمشق يوم السبت لمناقشة سُبل التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك نقل الكهرباء للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح الوزير أن القدرة الكهربائية في سوريا انخفضت من 8500 ميغاواط قبل الحرب إلى نحو 3500 ميغاواط حالياً، مضيفاً أن "الغالبية العظمى من السكان يعتمدون على المولدات لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء، مما يعكس حاجة ماسة للطاقة الكهربائية"، وأشار إلى أن الفريق الوزاري يدرس إمكانية استثمار موارد النفط والغاز الطبيعي السورية.

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من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستبذل كل ما يلزم لإعادة إعمار سوريا.

 وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تقوم حالياً بتزويد بعض المناطق في شمال سوريا بالكهرباء حيث كانت تتمركز مناطق نفوذ المعارضة السلحة قبل سقوط النظام في دمشق.

المصادر الإضافية • رويترز

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