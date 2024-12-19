غارة جوية إسرائيلية على وسط غزة تُسفر عن مقتل خمسة وإصابة سبعة آخرين

غارة جوية إسرائيلية على وسط غزة تُسفر عن مقتل خمسة وإصابة سبعة آخرين
غارة جوية إسرائيلية على وسط غزة تُسفر عن مقتل خمسة وإصابة سبعة آخرين
استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلاً في وسط قطاع غزة فجر الخميس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل وامرأتان، وإصابة سبعة آخرين. وقع الهجوم في تمام الساعة 1 صباحًا، في مخيم مغازي للاجئين بمدينة دير البلح.

وقال شهود عيان إن الغارة دمرت المنزل بشكل جزئي، فيما توجه السكان المحليون لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض باستخدام أدوات بدائية مثل المجارف.

نُقل الضحايا إلى مستشفى الأقصى، حيث أظهرت صور مروعة من وكالة أسوشيتد برس ممرضة وهي تعالج فتاة مصابة بجروح خطيرة، كانت تنزف من وجهها وترتجف بشدة.

في مستشفى الأقصى، تجمع عشرات الأشخاص في ساعات الصباح لأداء صلاة الجنازة على الضحايا الذين لُفّوا في أكفان بيضاء.

وقالت أم عبد درويش، إحدى النساء النازحات من المنطقة : "لا مكان آمن في غزة. كل شيء مستهدف، سواء كانت الخيام أو المنازل، وكل مكان في القطاع يعاني من القصف".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45,129 قتيلاً و107,338 إصابة منذ بداية الحرب في  أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 

