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إحراق شجرة عيد الميلاد في سوريا يشعل غضب المسيحيين ويضع هيئة تحرير الشام بموقف محرج

سوريون يقفون بجانب شجرة عيد الميلاد المضاءة المزينة بالعلم السوري ”الثوري“ في مدينة حلب، سوريا، السبت، 14 ديسمبر/كانون الأول 2024.
سوريون يقفون بجانب شجرة عيد الميلاد المضاءة المزينة بالعلم السوري ”الثوري“ في مدينة حلب، سوريا، السبت، 14 ديسمبر/كانون الأول 2024. حقوق النشر Khalil Hamra/AP.
حقوق النشر Khalil Hamra/AP.
بقلم: يورونيوز
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تظاهر العشرات من السوريين في الأحياء المسيحية احتجاجًا على إحراق شجرة عيد الميلاد في السقيلبية بريف حماة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية. وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحادثة، بينها "ما بدنا الشيشانية" و"كلنا أخوة مسيحية إسلام ومسيحية"، مطالبين بحماية مقدساتهم وعدم المساس برموزهم الدينية.

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واستنكر مسيحيو دمشق في شوارع باب توما، والدويلعة، والقصاع، وصحنايا الحادثة، وساروا في تظاهرة عفوية، حاملين علم نسور روما والصلبان المسيحية الخشبية، متجهين نحو مقر بطريركية الروم الأرثوذكس في باب شرقي، مطالبين بحماية مقدساتهم وعدم المساس برموزهم الدينية، ورددوا شعارات دينية.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ملثمون وهم يشعلون شجرة عيد الميلاد في السقيلبية بمحافظة حماة، ما أثار تفاعلًا كبيرًا في الفضاء الرقمي.

صورة متداولة للشجرة المحرقة بريف حماة

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المقاتلين الذين أحرقوا الشجرة أجانب، وينتمون إلى فصيل "أنصار التوحيد".

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كما حاولت هيئة تحرير الشام طمأنة الناس، حيث ظهر مسؤول إلى جانب رجال الدين المسيحيين في فيديو وهو يقول إن الذين أضرموا النار في الشجرة ليسوا سوريين، وأنهم سينالون قصاصهم. كما وعد المسؤول بإعادة ترميم الشجرة وإنارتها في الصباح.

مقطع متداول لمسؤول من هيئة تحرير الشام يعد بمعاقبة المخربين وبإعادة إنارة الشجرة

ولا تزال هيئة تحرير الشام تواجه تحديات في الوفاء بوعودها بتحقيق بيئة سورية جامعة، خاصة أمام المجتمعات الغربية التي ترهن رفع العقوبات عنها بأدائها في حماية باقي الطوائف بشكل أساسي.

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