الخارجية الأمريكية: الوفد الأمريكي ناقش مع هيئة تحرير الشام انتقال السلطة في سوريا

وصل كبار الدبلوماسيين الأمريكيين إلى دمشق يوم الجمعة لعقد أول اجتماع رسمي مع قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، في خطوة تهدف إلى تقييم خطط الهيئة، الفرع السابق لتنظيم القاعدة، لإدارة البلاد بعد انهيار حكم الرئيس بشار الأسد.

ورحبت الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، بالإضافة إلى العديد من السوريين، بإطاحة الميليشيات بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد.

وأعلنت السفارة الأمريكية في سوريا، أن باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، عقدت اجتماعًا اليوم مع مسؤولين من هيئة تحرير الشام. تم خلال الاجتماع مناقشة المبادئ التي تم الاتفاق عليها في لقاء العقبة بين الولايات المتحدة وشركائها.

وأشار البيان إلى أنه تم التركيز أيضًا على دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا تهدف إلى تشكيل حكومة تحترم حقوق المواطنين السوريين. بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع الوضع الإقليمي وأهمية التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب.

ومن جانبها، قالت ليف عقب لقاء الشرع: "التواصل مع السوريين والاستماع إليهم بشكل مباشر هو فرصة مهمة"، مضيفة أن السوريين لديهم فرصة نادرة لإعادة بناء وتشكيل بلادهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية الأمريكية قولها إن الوفد الأمريكي ناقش مع هيئة تحرير الشام انتقال السلطة في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المسؤولين من إدارة بايدن سيجرون محادثات مع ممثلي هيئة تحرير الشام حول مجموعة من المبادئ الأساسية مثل الشمولية واحترام حقوق الأقليات، والتي تسعى واشنطن لتضمينها في عملية الانتقال السياسي في سوريا.

وتتكون البعثة الدبلوماسية الأمريكية من باربرا ليف، ورئيس المبعوثين الرئاسيين لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والمبعوث الخاص لسوريا، دانيال روبنشتاين، وهي أول بعثة دبلوماسية أمريكية تُرسل إلى دمشق منذ بداية الحرب الأهلية السورية عام 2011، التي انتهت بهجوم مفاجئ من فصائل المعارضة في 8 ديسمبر، مما أسفر عن سقوط الأسد وفراره إلى روسيا.

وفي الأيام الأخيرة، بدأت الحكومات الغربية في فتح قنوات تواصل مع هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع، الذي كان قائدًا سابقًا لفرع تنظيم القاعدة في سوريا، وذلك لمناقشة إمكانية رفع تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. وتأتي زيارة الوفد الأمريكي عقب اتصالات مع فرنسا وبريطانيا.

في وقت لاحق من اليوم، أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق عن إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا أن تعقده ليف، لأسباب أمنية، وفق ما ذكرته متحدثة باسم السفارة، دون الكشف عن تفاصيل محددة.

وكان الشرع، المعروف أيضًا باسم أبو محمد الجولاني، قد دعا قبل أيام إلى رفع العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، وكذلك على جماعته، التي تُصنف إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، في تصريح لصحيفة "التايمز".