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12 قتيلًا على الأقل بإنفجار في مصنع للمتفجرات شمال غرب تركيا

دخان يتصاعد من حريق بعد انفجار في مصنع للألعاب النارية خارج بلدة هيندك في محافظة صقاريا شمال غرب تركيا، الجمعة 3 يوليو/تموز 2020.
دخان يتصاعد من حريق بعد انفجار في مصنع للألعاب النارية خارج بلدة هيندك في محافظة صقاريا شمال غرب تركيا، الجمعة 3 يوليو/تموز 2020. Copyright IHA via AP
Copyright IHA via AP
بقلم:  يورونيوز
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قُتل 12 شخصًا على الأقل وأُصيب 4 آخرون بجروح، يوم الثلاثاء، جراء انفجار وقع في مصنع بشمال غرب تركيا، وفقًا لما أفاد به حاكم المنطقة.

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وبثت قناة "سي إن إن ترك" صورًا تظهر لهبًا ودخانًا يتصاعد من مبنى المصنع وقت الانفجار في قرية كافاكلي في مقاطعة باليكسير.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا إن السلطات فتحت تحقيقًا في الحادثة، ولا يزال سبب الانفجار غير معلوم.

كما أعلنت مديرية الاتصالات الحكومية عن إرسال العديد من طواقم الإطفاء للتعامل مع الحريق، بالإضافة إلى وحدات صحية وأمنية إلى المنطقة.

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مقطع فيديو متداول لآثار الانفجار في المصنع

وفي حديث لمحطة "إن تي في لايف" الإخبارية، أكد حاكم ولاية باليكسير، إسماعيل أوستا أوغلو، عدم وجود اشتباه في أي عمل تخريبي، مضيفًا أن الأضرار الناتجة عن الانفجار انحصرت في مبنى إنتاج الكبسولات في المنشأة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش أنه تم تكليف 4 مدعين عامين بالتنسيق مع نائب رئيس النيابة العامة للتحقيق في الحادثة.

وزير العدل التركي يعلن فتح تحقيق بالحادثة

وقال تونتش عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "بدأ مكتب المدعي العام في باليكسير التحقيق في الانفجار الذي وقع في قسم إنتاج الكبسولات في مصنع المتفجرات في منطقة كاريسي بمقاطعة باليكسير، وتم تكليف 4 مدعين عامين بتنسيق من نائب رئيس النيابة العامة. ويجري التحقيق بطريقة متعددة الأوجه ودقيقة". متمنيًا الرحمة للأموات والشفاء العاجل للجرحى.

من جهته، أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيشيخان أنه عيّن 3 مفتشين للتحقيق في الانفجار.

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