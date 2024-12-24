وول مارت تبيع قمصانا عليها صورة السنوار وإسرائيل تستشيط غضبا

بقلم: يورونيوز

أثارت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية "وول مارت" موجة غضب في إسرائيل، إثر تقارير تفيد بعرضها قمصانا تحمل صورة يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة حماس، للبيع عبر موقعها الإلكتروني.

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن هذه الخطوة استفزت المستخدمين الإسرائيليين بشكل كبير، مما دفع منظمة "أوقفوا معاداة السامية" إلى المطالبة بإزالة المنتجات فوراً.

وأشارت الهيئة إلى أن مستخدمي الإنترنت أعربوا عن استيائهم العميق يوم الثلاثاء، متهمين السلسلة بالترويج لما وصفوه بـ"تمجيد الإرهاب والعنف".

في المقابل، أشار البعض إلى أن القمصان قد تكون من إنتاج جهات خارجية تعرض منتجاتها على موقع "وول مارت" وليس من صنع الشركة مباشرة.

من جانبها، أعربت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" عن استنكارها الشديد لبيع هذه المنتجات، متسائلة: "هل تدرك وول مارت أنها تعرض ملابس تمجد الإرهاب والعنف ضد اليهود؟"

ووصفت المنظمة الأمر بأنه "شائن"، داعية السلسلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة هذه القمصان من منصتها فورا.

وفي 16 أكتوبر من عام 2024، قتل السنوار خلال اشتباكات خاضها مع الجيش الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة.

ويُعتبر السنوار، الذي لعب دورًا أساسيًا في "طوفان الأقصى"، العقل المدبر للأزمة الوجودية التي واجهتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ورغم أن حركة حماس لم تصدر بعد نفيًا أو تأكيدًا للخبر، ترددت أسماء عدة كخلفاء محتملين له، من بينهم: