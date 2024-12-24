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قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة والضفة الغربية والوفد الإسرائيلي المفاوض يعود من الدوحة

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أطفال يلعبون بجوار خيمتهم في خان يونس، قطاع غزة، الخميس، 19 ديسمبر، 2024.
أطفال يلعبون بجوار خيمتهم في خان يونس، قطاع غزة، الخميس، 19 ديسمبر، 2024. Copyright Abdel Kareem Hana/ AP
Copyright Abdel Kareem Hana/ AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ445، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع جعل من المستحيل إدخال حتى جزء بسيط من المساعدات الإنسانية، رغم الحاجات الهائلة.

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وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقرير حديث إن إسرائيل تقتل طفلًا فلسطينيًا كل ساعة في قطاع غزة.

وخلافًا للتفاؤل الذي ساد في الفترة الأخيرة، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إنه لا يوجد تقدم حقيقي في مفاوضات الأسرى.

في هذا السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن تل أبيب لن تتوقف عن حربها قبل القضاء على حماس.

وخلال ساعات الفجر، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة أكثر من 20 إسرائيليًا، بعضهم بجروح خطرة، أثناء محاولاتهم دخول الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

كما مدد الكنيست حالة الطوارئ لعام إضافي في البلاد.

وفي لبنان، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن انسحاب الجيش من الجنوب قد يستغرق وقتًا أطول بسبب "الانتشار البطيء للجيش اللبناني".

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