إصابة أكثر من 25 إسرائيليًا إثر صاروخ يمني والكنيست يمدد حالة الطوارئ لعام إضافي

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل إثر إطلاق الصاروخ اليمني، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض الصاروخ "دون تسجيل إصابات مباشرة"، لكن صفارات الإنذار "أُطلقت كإجراء احترازي تحسبًا لتطاير شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض"، حسب إدعاء الجيش.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تدوي فيها صافرات الإنذار في وسط إسرائيل، لافتة إلى أن إحدى السيدات أُصيبت إصابة خطيرة.

يديعوت أحرونوت تنشر صورة للصاروخ اليمني وتقول إن هذه هي المرة الثالثة التي تطلق فيها صافرات الإنذار في وسط إسرائيل هذا الأسبوع

وفي سياق متصل، صادق الكنيست الإسرائيلي على تمديد حالة الطوارئ لمدة عام إضافي حتى ديسمبر 2025، وفقًا لما نقلته القناة 12 العبرية.

وكان المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن في وقت سابق عن تنفيذ عمليتين بالطائرات المسيرة استهدفتا منطقتي عسقلان ويافا.

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن وكانت متجهة نحو داخل إسرائيل.

وفي وقت سابق، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على ما أسماه "محور الشر الإيراني"، محذرًا الحوثيين بعد إطلاقهم صاروخين الأسبوع الماضي على إسرائيل، أحدهما أدى إلى إصابة 16 شخصًا في مركز تجاري بتل أبيب يوم السبت.