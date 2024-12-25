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المسيحيون في دمشق يحيون قداس الميلاد تحت حراسة أمنية ويضيئون الشموع لأجل "المخلّص"

الكاهن جلال غزال يحضر قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس جاورجيوس في معلولا، سوريا، الثلاثاء، 24 ديسمبر/كانون الأول 2024.
الكاهن جلال غزال يحضر قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس جاورجيوس في معلولا، سوريا، الثلاثاء، 24 ديسمبر/كانون الأول 2024. Copyright Leo Correa/ AP
Copyright Leo Correa/ AP
بقلم:  يورونيوز
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وسط أجواء روحية، أحيا مسيحيو سوريا في باب توما أول قداس عشية عيد الميلاد، بعد توتر واحتجاجات عمت شوارع دمشق بسبب إحراق بعض المسلحين لشجرة عيد الميلاد في السقيلبية بريف حماة.

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وجرى القداس الذي غصّ بالمصلين تحت حراسة عناصر متسلحة تابعة للحكام الجدد في سوريا حيث انتشرت سيارات من نوع "بيك أب" حول الكنيسة، خوفًا من تعرض المسيحيين لأي إساءة أو اعتداء.

القداس، الذي امتلأ بالمؤمنين من كبار وصغار، وضجّ بتراتيلهم وهم يضيئون الشموع احتفاءً بولادة "المخلّص"، عكّره الخوف مما هو آت، إذ تخشى الأقليات الدينية في سوريا من تعرضها للعنف أو الاضطهاد رغم الوعود المطمئنة لزعيم الهيئة أحمد الشرع المكنّى سابقا أبو محمد الجولاني باحتضان جميع السوريين تحت عباءة الوطن.

وقبيل ليلة الميلاد، شهدت الشوارع السورية حركات احتجاجية، لا سيما في باب توما، والدويلعة، والقصاع، وصحنايا، حيث ردد المتظاهرون شعارات دينية مثل: "نحن جنودك يا يسوع"، و"بالدم والروح نفدي يسوع"، و"الشعب السوري واحد"، وطالبوا بحماية مقدساتهم عقب حادثة إحراق الشجرة في السقيلبية.

الكاهن جلال غزال يقدم القربان المقدس خلال قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس جاورجيوس في معلولا، سوريا، الثلاثاء، 24 ديسمبر/كانون الأول 2024.
الكاهن جلال غزال يقدم القربان المقدس خلال قداس عيد الميلاد في كنيسة القديس جاورجيوس في معلولا، سوريا، الثلاثاء، 24 ديسمبر/كانون الأول 2024.Leo Correa/AP
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من جهتها، حاولت هيئة تحرير الشام طمأنة المسيحيين بالقول إن الذين أحرقوا الشجرة أجانب. وظهر مسؤول من الهيئة متضامنًا مع رجال الدين المسيحيين في فيديو، وهو يعد بتوفير الحماية وإعادة إنارة الشجرة صباحًا.

ولا تزال الهيئة تواجه تحديات في الوفاء بوعودها بتحقيق بيئة سورية جامعة، خاصة أمام المجتمعات الغربية التي ترهن رفع العقوبات عنها بأدائها في حماية باقي الطوائف بشكل أساسي.

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