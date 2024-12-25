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تقرير: تأثير الضائقة الاقتصادية على التبرعات الخيرية في موسم الأعياد 2024

التباين الاقتصادي يرسم خريطة التبرعات الخيرية في أمريكا 2024
التباين الاقتصادي يرسم خريطة التبرعات الخيرية في أمريكا 2024 Copyright Jacob Ford/AP
Copyright Jacob Ford/AP
بقلم:  يورونيوز
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كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة "أبغريدد بوينتس" عن تباين ملحوظ في أنماط التبرع الخيري بين الولايات الأمريكية خلال موسم الأعياد، حيث تصدرت ألاباما القائمة بمتوسط تبرعات بلغ 215.42 دولاراً للفرد، متجاوزة المعدل الوطني البالغ 98.47 دولاراً.

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وأظهرت النتائج أن 70% من سكان ألاباما يعتزمون التبرع هذا الموسم، تلي ذلك ولاية أوريغون بمتوسط تبرعات يصل إلى 194.21 دولاراً. في المقابل، سجلت داكوتا الشمالية أدنى معدل للتبرعات بمتوسط 36.82 دولاراً.

وأشار الاستطلاع إلى أن 44% من المشاركين يخططون لخفض تبرعاتهم مقارنة بعام 2023، بينما يتوقع 7.4% فقط زيادة تبرعاتهم. ويتجه 65.8% من الأمريكيين للتبرع للجمعيات الخيرية المحلية، مفضلين إياها على المنظمات الوطنية والدولية.

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وبيّنت الدراسة أن الرجال يتوقعون التبرع بنسبة تزيد 56.5% عن النساء، فيما يخطط ذوو الدخل المرتفع (أكثر من 100 ألف دولار) للتبرع بمتوسط 237 دولاراً، مقارنة بأقل من 50 دولاراً للفئات ذات الدخل المنخفض.

وحول دوافع التبرع، أفاد 38.6% من المتبرعين أن روح موسم الأعياد تحفزهم على العطاء، بينما عزا 28.9% تبرعاتهم إلى ارتباطهم بقضايا محددة، وأرجع 27.5% السبب إلى توفر الموارد المالية.

المصادر الإضافية • أب

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