حصار وقتل في غزة واتهام متبادل بين حماس وإسرائيل حول عدم الجدية في المفاوضات

اعلان

يقترب العام 2024 من الانتهاء وما تزال الحرب الضروس التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة مستمرة، تدخل الحرب يومها الـ446 المصادف لعيد الميلاد لدى المسيحيين الكاثوليك، غابت الاحتفالات والفرحة عن محيا الأطفال في مهد الميلاد في بيت لحم للمرة الثانية منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وفي الميدان أجبر الجيش الإسرائيلي تحت تهددي السلاح الطواقم الطبية والمرضى في مستشفى الإندونيسي على المغادرة، في وقت ما يزال الجيش يحاصر مستشفيي كمال عدوان والعودة في محافظة شمال غزة لإخراجهما عن الخدمة. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق في غرب مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع.

وفي جبهة أخرى أصيب عدد من السوريين في قضاء القنيطرة بعد تفريق الجيش الإسرائيلي لاحتجاج رافض لاحتلال أرضهم.

آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ446

${title} ${body}