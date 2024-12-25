حصار وقتل في غزة واتهام متبادل بين حماس وإسرائيل حول عدم الجدية في المفاوضات

يهدد المسؤولون السياسيون والعسكريون في إسرائيل قادة الحوثيين باستهدافهم فيما يوصي رئيس الموساد بضرب إيران، وهو ما من شأنه أن يوقف صواريخ الحوثيين من النزول بقلب يافا وتل أبيب بحسب الاستخبارات بارنياع
يقترب العام 2024 من الانتهاء وما تزال الحرب الضروس التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة مستمرة، تدخل الحرب يومها الـ446 المصادف لعيد الميلاد لدى المسيحيين الكاثوليك، غابت الاحتفالات والفرحة عن محيا الأطفال في مهد الميلاد في بيت لحم للمرة الثانية منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
وفي الميدان أجبر الجيش الإسرائيلي تحت تهددي السلاح الطواقم الطبية والمرضى في مستشفى الإندونيسي على المغادرة، في وقت ما يزال الجيش يحاصر مستشفيي كمال عدوان والعودة في محافظة شمال غزة لإخراجهما عن الخدمة. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق في غرب مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع.
وفي جبهة أخرى أصيب عدد من السوريين في قضاء القنيطرة بعد تفريق الجيش الإسرائيلي لاحتجاج رافض لاحتلال أرضهم.
آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ446
${title}
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى مسيطرًا أمنيًا على قطاع غزة
زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد: نتنياهو لا يريد صفقة رهائن، لو أراد لسافر بنفسه إلى قطر
נתניהו לא באמת רוצה עסקת חטופים pic.twitter.com/ePKyjkTdmB— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) December 25, 2024
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: موقف حماس لا يسمح بتقدم مفاوضات الصفقة والمحادثات تشهد حالة من الجمود
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بفريق المفاوضات: على إسرائيل إبداء مزيد من المرونة لتحقيق تقدم في المفاوضات
يديعوت أحرونوت: لا يعقل أن نصل هذه المرحلة الحاسمة ونعلن مواصلة الحرب وسيطرة الجيش على غزة
الرئيس الإسرائيلي: الرهائن المحتجزون في غزة يواجهون خطرًا فوريًا على حياتهم وأدعو القيادة السياسية للتوصل إلى صفقة
الحوثيون: "نفذنا عمليتين إحداهما ضد هدف حساس في يافا والأخرى استهدفت المنطقة الصناعية بعسقلان"
الناطق العسكري باسم أنصار الله:
- "نفذنا عمليتين إحداهما ضد هدف حساس للعدو في منطقة يافا المحتلة".
-"العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو في منطقة عسقلان المحتلة".
صحيفة "يديعوت أحرونوت" : الصفقة وصلت إلى مراحلها النهائية وتصريحات المسؤولين تسببت في ضرر كبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية
قناة كان العبرية: مفاوضات الصفقة لم تنهار والخلاف الأكبر هو حول قائمة الأسرى في الدفعة الاولى
إذاعة الجيش الإسرائيلي: استدعاء سفير الفاتيكان لدى إسرائيل بعد تصريحات البابا القاسية ضد إسرائيل
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر قوله إنه تم استدعاء سفير الفاتيكان لدى إسرائيل، وذلك على خلفية التصريحات القوية التي أدلى بها البابا فرنسيس ضد إسرائيل.
وأدان البابا فرنسيس الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "ليست حربا، بل وحشية".
القناة 12: تصريحات نتنياهو تضر بالصفقة
نقلت القناة 12 الإسرائيلية تأكيدها أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بشأن صفقة التبادل مضرة بالجهود المبذولة لإبرامها.
الدفاع المدني: طواقمنا انتشلت 3 قتلى ومصابين جراء قصف إسرائيلي على خيام النازحين في غزة
الدفاع المدني الفلطسني في غزة يعلن أن طواقمه انتشلوا 3 قتلى ومصابين جراء استهداف إسرائيلي لخيمة نازحين داخل نادي الجزيرة بمحيط متنزه بلدية غزة.
القسام يطلق صاروخ سام 7 على مروحية عسكرية إسرائيلية من نوع أباتشي
قالت كتئل القسام إن أحد مقاتليها تمكن من إلقاء قنبلة يدوية من مسافة قريبة على مجموعة من الجنود الإسرائيليين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة
كما أضاف بيان الحركة أن مقاتليها تمكنوا من إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" غرب مخيم جباليا شمال القطاع
سقوط مسيرة في جنوب إسرائيل أطلقت من اليمن
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن سقطت في مكان مفتوح بمدينة عسقلان جنوب إسرائيل دون أن تلحق خسائر بشرية
الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت 48 مرة منذ أول كانون الأول إدخال مساعدات إلى شمال غزة
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا":
لا يزال شمال غزة تحت حصار شبه كامل. منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، حيث رفضت السلطات الإسرائيلية 48 من أصل 52 محاولة قامت بها الأمم المتحدة لتنسيق وصول المساعدات الإنسانية، بينما واجهت أربع تحركات تمت الموافقة عليها عوائق.
استمر الإبلاغ عن وقوع هجمات بالقرب من مستشفيي العودة وكمال عدوان في شمال غزة أو عليهما، وسط حاجة ملحة لتوفير الغذاء والمياه.
ويواجه حوالي 1.7 مليون شخص في وسط وجنوب غزة نقصًا في الطحين والإمدادات الأخرى والتكاليف الباهظة وفرصًا ضئيلة لاستئناف حتى الزراعة على نطاق صغير.
ولا يتوفر في مدينة غزة سوى ثلاثة أجهزة تنفس صناعي للرضع الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة في مدينة غزة، كما تحذر اليونيسف، في حين يقول الأطباء للأونروا أن الأطفال الخدج والمرضى الذين يعانون من أمراض يمكن علاجها يموتون وسط استنزاف الإمدادات الطبية ونقص المعدات المنقذة للحياة.
Since 1 December, Israeli authorities have denied 48 of 52 @UN attempts to coordinate #humanitarian access to North #Gaza.— OCHA OPT (Palestine) (@ochaopt) December 24, 2024
Attacks near or on hospitals continue to be reported, amid an urgent need for food and water.
Read the full update: https://t.co/RrTBheiISq pic.twitter.com/Lv8YpfDNHL
الجيش الإسرائيلي يحرق منزلا في بلدة مارون الراس
قالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن جنودا إسرائيليين أحرقوا عصر اليوم الأربعاء منزلا في بلدة مارون الراس في انتهاك متواصل لاتفاق وقف اطلاق النار، وتزامن ذاك مع عمليات إطلاق نيران رشاشة ثقيلة ومتوسطة نفذها الجيش الإسرائيلي داخل أحياء البلدة مع الاستمرار بإطلاق رشقات نارية من داخل البلدة.
من الخروقات الاسرائيلية :— wafaa baydoun وفاء بيضون (@wafaa_baydoun23) December 25, 2024
بالفيديو:غارة على البقاع يوم أمس استهدفت منزلا وكاراج
بالصورة: العدو ينفّذ تفجيرات في أطراف بلدتي حولا - ميس الجبل
بالفيديو : مسيرة للعدو فوق بيروت على علو منخفض
بالفيديو : اقدم العدو على حرق منزل في مارون الراس بالتزامن مع اطلاق رشقات نارية
#لبنان pic.twitter.com/FHAxoiqAGg
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنضرب في كل مكان بالشرق الأوسط
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي إن الجيش يعمل في ساحات قتال بعيدة إضافية وإنه مصمم على الوقوف في وجه أي تهديد، وأضاف هليفي أن الجيش يعمل دون توقف لاستعادة الأمن لسكان دولة إسرائيل". على حد تعبيره.
وقال لتعلم إيران ومن يسير في فلكها والشرق الأوسط برمته، أن أي شخص يحاول تقويض استقرار وأمن دولة إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي سيقف ضده بحزم، وعلى استعداد للضرب في أي وقت وفي أي مكان.
IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi at a pilots graduation ceremony warns Iran and its proxies against carrying out further attacks on Israel.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 25, 2024
"Iran should know, its proxies should know and the entire Middle East, anyone who tries to undermine the stability and security of… pic.twitter.com/UDxBMFNYdG
كاتس: السيطرة الأمنية في قطاع غزة ستظل بيدي الجيش الإسرائيلي ولن نتنازل عم ممر فيلادلفيا
قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة الأمنية على غزة، مشيراً إلى أنها ستواصل تشغيل المناطق العازلة والسيطرة على المواقع الاستراتيجية حتى مع تحرك المفاوضين نحو وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن.
وأدلى كاتس بهذه التصريحات أثناء زيارته لممر فيلادلفيا، وهو حزام من الأراضي على حدود غزة مع مصر حيث تصر الحكومة الإسرائيلية على ضرورة بقاء القوات الإسرائيلية لمنع التهريب بين سيناء والقطاع على حد زعمها.
وأضاف كاتس: ”سنضمن أن تكون السيطرة الأمنية بيد جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي سيكون مخولًا بالتحرك في أي مكان لمنع التهديدات“، وفقًا لبيان وزارة الدفاع.
שר הביטחון כ"ץ בציר פילדלפי: "גם בעזה נוודא שיהיו מרחבי ביטחון, אזורי חיץ ועמדות שולטות - שיבטיחו את ביטחון היישובים"@SuleimanMas1 @diklaaharon— כאן חדשות (@kann_news) December 25, 2024
צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון pic.twitter.com/3yu0ElwIQ9
الحوثيون: قبضنا على عدد من الجواسيس عملوا لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية
قال الحوثيون في اليمن في بيان رسمي إنهم ألقوا القبض على عدد من "الجواسيس" الذين قالوا إنهم يعملون لدى المخابرات الإسرائيلية والأمريكية. وبحسب الحوثيين فإن "العدو كلف الجواسيس بمهام نشاط استخباراتي، بما في ذلك تتبع مواقع القوة الصاروخية والطائرات بدون طيار ومواقع بحرية ومواقع عسكرية أخرى". و"العدو حاول تجنيد وزرع عملاء وجواسيس في صفوف القوات الأمنية والجيش".
حماس: إسرائيل تضع شروطا لعرقلة اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى
قالت حركة حماس إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الطرف الإسرائيلي وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا.
وزارة الصحة في غزة: الحرب الإسرائيلية قتلت 45,361 فلسطينيا وأصابت أكثر من 107,800 آخرين
التقرير الاحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب الاسرائيلية المستمرة لليوم الـ446 على قطاع غزة.
الجيش الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 قتيلا و 39 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ارتفاع حصيلة الحرب الاسرائيلية الى 45,361 قتيلا و 107,803 مصابا منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.
الحوثيون يستهدفون يافا للمرة الرابعة في أقل من أسبوع
قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون في اليمن في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، وهي الليلة الثانية على التوالي - والرابعة في أقل من أسبوع - التي تطلق فيها جماعة أنصار الله صاروخاً على وسط إسرائيل فيما أصبح مؤخراً حدثاً شبه ليلي.
وأطلق الصاروخ اليمني صفارات الإنذار على مساحة واسعة من وسط إسرائيل، مما أدى إلى تدافع الملايين من الناس للوصول إلى الملاجئ. وقد تم تفعيل صفارات الإنذار كإجراء احترازي ضد الشظايا المتساقطة من الصاروخ الذي تم اعتراضه.
وصدرت الإنذارات في منطقة أوسع من المعتاد كجزء من سياسة جديدة طبقتها قيادة الجبهة الداخلية، بعد الإنذارات المتأخرة في هجوم سابق.
بيان الحوثيون قال إن الصاروخ فرط صوتي الذي استهدف يافا كان من طراز "فلسطين 2".
الجيش الإسرائيلي: دمرنا نفقين هجوميين في وسط وجنوب قطاع غزة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه دمر نفقين هجوميين بطول 2 كيلومتر في وسط وجنوب قطاع غزة وقتل خلية مسلحة بحسب زعمه وأضاف المتحدث أن الأنفاق متفرعة ولها عدة فتحات خروج.
כוחות אוגדת עזה השמידו שתי מנהרות התקפיות באורך 2 קילומטרים בדרום ובמרכז רצועת עזה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 25, 2024
לכל הפרטים: https://t.co/2s5PmiH272 pic.twitter.com/muUURnqyhY
أردوغان: الأكراد في سوريا إما أن يلقوا أسلحتهم أو يدفنوا معها
أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أمام نواب حزب العادلة والتنمية في البرلمان:
إن نظام الرئيس الأسد قمع المظاهرات السلمية في سوريا بكل عنف
أكثر من 12 مليون سوري اضطروا إلى ترك منازلهم بينهم 3.5 مليون وصلوا إلى تركيا
لن ننسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد في حق شعبه
لن ننسى السجون التي حولها نظام الأسد إلى مسالخ بشرية مثل معتقل صيدنايا
لن ننسى عدم اكتراث من يدعون أنهم العالم المتحضر حيال مقتل المدنيين والأبرياء
انتهجنا منذ بدء الأحداث في سوريا سياسة الوقوف إلى جانب المظلوم
لن ننسى الانتهاكات بحق النساء والأطفال ومجازر الكيميائي في الغوطة التي ارتكبها نظام الأسد
لن ننسى من قدم دعما بآلاف الشاحنات للمنظمات الإرهابية بدعوى مكافحة داعش
الشعب السوري انتصر في كفاحه على نظام ظالم استمر عقودا طويلة
شعب سوريا أنقذ بلاده من براثن عصابة من القتلة ويبني دولته الجديدة بكل مكوناته
شمس الحرية أشرقت في سوريا بعد 61 عاما من ظلم البعث
سوريا المنهكة بعد سنوات الحرب لا يمكنها النهوض بمفردها وهي بحاجة إلى دعم العالم الإسلامي
سنقف بكل قوتنا إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته
سنتصدى لجميع التنظيمات الإرهابية التي تحاول استغلال الظروف في سوريا
تنظيم الدولة داعش ليس تهديدا للغرب فقط بل لنا ولسوريا والمنطقة أيضاً
سنساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكن لن نرغم أحدا على المغادرة
سنفتتح قريباً قنصلية تركية في حلب وأشكر أحمد الشرع على قيادته الجيدة لهذه المرحلة
500 مليار دولار ثمن ما خلفه نظام الأسد من دمار وعلى العالم العربي والإسلامي دعم سوريا
إما أن يلقي المسلحون الأكراد في سوريا أسلحتهم أو يدفنوا هناك مع أسلحتهم.
توغل عسكري إسرائيلي في طولكرم يسفر عن مقتل 8 فلسطينيين على الأقل وتجريف البنية التحتية
ذكرت وكالة وفا الفلطسنية الرسمية أن 8 شبان قتلوا مساء أمس في عملية الجيش الإسرائيلي على مخيم طولكرم لليوم الثاني على التوالي وألحق دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وأضافت الوكالة أن جرافات الجيش تجرّف الشوارع في حارات المخيم وأزقته، وتخرب بشكل متعمد كل ما يقع في طريقها من جدران وأسوار منازل ومحلات تجارية ومركبات، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء بعد تدمير شبكاتهما، وإحداث تشويش في شبكات الإنترنت والاتصالات.
كما أحرقت منزل المعتقل مصعب عبد ربه في حارة الشهداء بعد عمليات التفجير التي تنفذها داخل الحي، وإحراقها للشوادر التي تغطي شوارعه.
مقتل الكاتبة الفلسطينية ولاء الإفرنجي وزوجها في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات
تشييع الكاتبة ولاء الإفرنجي وزوجها أحمد سلام وشقيقته بعد قصف منزلهما في مخيم النصيرات.
خبير أمني إسرائيلي: نشر الموسادمعلومات حول عملية البيجر ضد حزب الله هدفها الترويج فقط
قال الخبير في الشؤون الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية، يوسي ميلمان في صحيفة هآرتس إن قرار رئيس "الموساد" نشر معلومات حول مسؤولية الجهاز عن عملية تفجير "البيجر" وهو ما بثته شبكة "سي بي إس" الأمريكية في برنامجها الشهير "60 دقيقة" هدفه الترويج للجهاز ولنفسه وموظفيه، ويخدم أيضاً نتنياهو الذي يريد الابتعاد عن إخفاق 7 أكتوبر، وأضاف أن الرقابة التي منعت النشر في الأيام الأولى للعملية ثم سمحت بعد ذلك أثبتت أن لا أساس لحديثها عن حماية "أمن الدولة" بل هي جهاز إعلامي تابع للمؤسسة الأمنية تسمح للصحافة الأجنبية نشر ما يمنع نشره في "إسرائيل".
إصابة عدد من السوريين من رصاص الجيش الإسرائيلي في قضاء القنيطرة
ذكرت مصادر إعلامية محلية أن خمسة سورييت بينهم طفل أصيبوا في مواجهات بعد قمع الجيش الإسرائيلي لمظاهرة في قرية سويسة قضاء القنيطرة جنوب سوريا رفضا لتوغل الدبايات الإسرائيلية واحتلال الأراضي السورية.
ازديداد كبير بعدد الأطفال الخدج في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية
قال ئيس قسم الأطفال والولادة في مستشفى ناصر الطبي بخانيونس احمد الفرا إن ازديادا كبيرا بأعداد الأطفال الخدج مع استمرار الحرب الإسرائيلية
وأضاف أن 20٪ فقط من أقسام الحضانة تعمل في قطاع غزة، كما أوضح الدكتور الفرا أن أطفالا خدج يفارقون الحياة نتيجة قلة الإمكانيات الطبية خاصة أجهزة التنفس الاصطناعي، ما يضطر الأطباء في بعض الأحيان المفاضلة بين الحالات لإنقاذ حياة الأطفال، وأكد أن نقصا كبيرا سجل في حفاضات الأطفال.
صحيفة عبرية: نحو 500 ضابط في الجيش الإسرائيلي ينسحبون من الخدمة
كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية عن هروب ما يقارب 500 ضابط برتبة رائد من الجيش الإسرائيلي خلال النصف الأخير من العام، في ظاهرة وُصفت بأنها “نزيف في صفوف الجيش”.
وأوضحت الصحيفة أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الانسحاب الجماعي تشمل الضغوط النفسية الناتجة عن استمرار الحرب، بالإضافة إلى أزمات اقتصادية متزايدة يعاني منها الضباط.
وأضافت أن القيادة العسكرية تعيش حالة من الصدمة جراء هذه الظاهرة المقلقة، وسط تقديرات تُشير إلى احتمالية تفاقمها بشكل أكبر بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وأكدت أن هذه الأزمة تُهدد استقرار الجيش في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية بشكل غير مسبوق.
الدفاع المدني في غزة: طواقمنا انتشلت قتلى ومصابين في خان يونس
قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إن طواقمه انتشلوا صباح الأربعاء قتلى ومصابين من منزل سكني لعائلة "مسمح" استهدفه الجيش الاسرائيلي في محيط مركز شرطة معن بخان يونس جنوب قطاع غزة، كما أضاف أن طواقم الإنقاذ نقلوا قتيلين ومصابين إثر استهداف "خيمة نازخين" عند دوار جميل وادي بمنطقة حمد غربي خانيونس، وتنقلهم إلى مستشفى ناصر.
مدير مستشفى كمال عدوان يتحدث عن ممارسات الجيش الإسرائيلي
ما قاله الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان عن ممارشات الجيش الإسرائيلي
ولأول مرة، تقدمت الروبوتات بالقرب من المستشفى، مما شكل خطرًا كبيرًا. كانت قريبة جدًا، وأفرغت صناديق متفجرة.
نتيجة لذلك، و بعد انفجارها تم تدمير جميع السواتر داخل المستشفى، ودمرت الابواب الداخلية.
كان الدمار مروعًا، وقد أصيب في أقسام المستشفى عشرون شخصًا، من بينهم خمسة من أفراد الطاقم الطبي.
عادت الطائرات المسيرة صباح الثلاثاء ولكن هذه المرة أكبر حجمًا وتحمل صناديق من المتفجرات. كل صندوق يتجاوز وزنه عشرين كيلوغرامًا، ويتم إسقاطها حاليًا على المنازل المحيطة بالمستشفى. تتسبب هذه الصناديق في انفجارات تتبعها حرائق في المناطق المستهدفة. أي شخص يتحرك في ساحة المستشفى معرض للخطر، حيث تستهدف الطائرات المسيرة التي تسقط القنابل أي شخص يتحرك.
وقد تم استهداف المولدات مرة أخرى، ولا تزال الحالة خطيرة، وأوضح أن أكثر من 65 حالة إصابة بعد عملية الإخلاء بالأمس.