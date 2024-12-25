Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
حركة طالبان: مقتل 46 شخصا شرق أفغانستان إثر الغارات الجوية الباكستانية

علم باكستان يرفرف قرب القوات العسكرية الحكومية عند موقع دفاعي في قاعدة سابقة لمقاتلي طالبان 22 أيار مايو 2009
علم باكستان يرفرف قرب القوات العسكرية الحكومية عند موقع دفاعي في قاعدة سابقة لمقاتلي طالبان 22 أيار مايو 2009 حقوق النشر  AP Photo/Pedro Ugarte
حقوق النشر AP Photo/Pedro Ugarte
بقلم: يورونيوز
نشرت في
قال مسؤول في حركة طالبان يوم الأربعاء إن الغارات الجوية الباكستانية على شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 46 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال.

نددت حكومة طالبان بالهجوم وتوعدت بالانتقام أيضا. وقالت يوم الثلاثاء إن معظم الضحايا كانوا لاجئين من منطقة وزيرستان.

وقال حمد الله فرات، نائب المتحدث باسم طالبان، إن ستة أشخاص أصيبوا أيضا في إقليم باكتيكا المتاخم للحدود مع باكستان.

في المقابل، قال مسؤولون أمنيون باكستانيون رفضوا الكشف عن أسماءهم، إن الهدف من الهجوم الذي نفذته إسلام أباد الثلاثاء هو تفكيك منشأة تدريب وقتل المتمردين.

من جهته، زعم محمد خراساني المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية في بيان له، مقتل 50 شخصًا في الغارات، قائلا إن أكثر من نصفهم نساء وأطفال.

ويذكر أن حركة "طالبان باكستان" حليف لحركة طالبان الأفغانية التي استولت على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، رغم أنها جماعة منفصلة.

جندي من قوات طالبان الأفغانية موجود قرب معبر تورخام الحدودي شرق كابول بأفغانستان 13 آب أغسطس 2024
جندي من قوات طالبان الأفغانية موجود قرب معبر تورخام الحدودي شرق كابول بأفغانستان 13 آب أغسطس 2024 Shafiullah Kakar/AP

وقال الجيش الباكستاني يوم الأربعاء إن قواته قتلت 13 متمردًا في جنوب وزيرستان في باكستان ضمن عملية استخباراتية، وتقع هذه المنطقة على طول الحدود مع ولاية باكتيكا الأفغانية.

من المرجح أن تزيد هذه الضربات من حدة التوتر بين البلدين. إذ قُتل 16 جنديًا باكستانيًا على الأقل قبل أيام، عندما هاجمت حركة طالبان باكستان نقطة تفتيش شمال غرب البلاد.

واتهم المسؤولون الباكستانيون الحركة التي تحكم كابل بعدم القيام بعملها بشكل كاف، من أجل مكافحة تحركات المسلحين عند الحدود المشتركة، وهي تهمة تنفيها حكومة طالبان.

المصادر الإضافية • أ ب

