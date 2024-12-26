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20 عامًا على تسونامي المحيط الهندي.. إندونيسيا تُحيي ذكرى كارثة موجات المد البحري العاتية

أطفال لاجئون يحاولون الإمساك بمواد الإغاثة الملقاة من مروحية عسكرية أسترالية في حقل أرز fضواحي باندا أتشيه، إندونيسيا، 17 يناير/كانون الثاني 2005.
أطفال لاجئون يحاولون الإمساك بمواد الإغاثة الملقاة من مروحية عسكرية أسترالية في حقل أرز fضواحي باندا أتشيه، إندونيسيا، 17 يناير/كانون الثاني 2005. حقوق النشر Eugene Hoshiko/AP.
حقوق النشر Eugene Hoshiko/AP.
بقلم: يورونيوز
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تحيي إندونيسيا اليوم، الذكرى العشرين لتسونامي المحيط الهندي الذي أودى بحياة 230 ألف شخص في 12 دولة. في مدينة باندا آتشيه، تجمع المصلون في مسجد بيت الرحمن الكبير للدعاء واستذكار الضحايا الذين سقطوا في هذه الكارثة.

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ساهمت هذه الحادثة المدمرة في إنهاء الصراع مع جماعة آتشيه الانفصالية، مما مهد الطريق لتحقيق السلام في المنطقة.

كما كان للدعم الدولي دور كبير في بناء البنية التحتية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في المناطق الساحلية.

امرأة تبكي في الذكرى العشرين على مرور كارثة تسونامي المحيط الهندي في إندونيسيا 26 كانون الأول ديسمبر 2024
امرأة تبكي في الذكرى العشرين على مرور كارثة تسونامي المحيط الهندي في إندونيسيا 26 كانون الأول ديسمبر 2024Reza Saifullah/AP

قال أحد المواطنين، الذي يعد زعيمًا دينيًا، إن "الحرب توقفت بين إندونيسيا وجماعة غراكان آتشيه مرديكا الانفصالية بسبب التسونامي".

وأضاف أن الكارثة "أدت إلى تحقيق السلام، وجعلت الجميع يتعلمون درسًا قيمًا"، مشيرًا إلى أن المأساة ساهمت في تجاوز الصراع الطويل وأتاحت الفرصة لبدء مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.

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في السادس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2004، ضرب زلزال قوي بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية.

تسبب الزلزال في حدوث موجة تسونامي هائلة اجتاحت 12 دولة، وأسفرت عن مقتل نحو 230 ألف شخص، وصولًا إلى شرق أفريقيا.

كما أسفر الحادث عن نزوح نحو 1.7 مليون شخص، غالبيتهم في البلدان الأربعة الأكثر تضررًا: إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند.

المصادر الإضافية • أ ب

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