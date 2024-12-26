Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

إسرائيل تعلن انتهاء عملية اقتحام مدينة طولكرم بعد مقتل ثمانية فلسطينيين وتعترف بسقوط مدنيين

آثار عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة طوركرم شمال الضفة الغربية المحتلة
آثار عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة طوركرم شمال الضفة الغربية المحتلة حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

دأب الجيش الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى على استهداف مدن الضفة المحتلة بشكل واسع. وفي خطوة غير مسبوقة عمدت قوات تل أبيب منذ ذلك الوقت، إلى استخدام الغارات الجوية سلاحا لقتل عناصر الفصائل الفلسطينية بذريعة أنها تريد إحباط هجمات ضد مواطنيها.

اعلان

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه أنهى ما سماها عملية "مكافحة الإرهاب" في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد تحدثت عن مقتل ثمانية أشخاص على يد قوات الدولة العبرية ثلاثة منهم لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية. وقد طال الهجوم طولكرم والمخيمات المجاورة للمدينة. وقال الجيش إنه فتح النار بعد استهداف جنوده من قبل مسلحين معترفا بإصابة مدنيين في تلك الغارات.

العملية الأخيرة ليست الوحيدة، فقد دأب الجيش الإسرائيلي منذ طوفان الأقصى على استهداف مدن الضفة المحتلة بشكل واسع وفي خطوة غير مسبوقة عمدت قوات تل أبيب إلى استخدام الغارات الجوية سلاحا لقتل عناصر الفصائل الفلسطينية بذريعة أنها تريد إحباط هجمات ضد مواطنيها.

Related

وقد بلغت حصيلة من قتلتهم جيش تل أبيب في الضفة الغربية 800 فلسطينيا منذ أكتوبر 2023 بحسب وزارة الصحة في رام الله.

في المقابل، شن مسلحون فلسطينيون عمليات استهدفت الجنود الإسرائيليين في الحواجز الذي تقطع أوصال الضفة المحتلة وداخل أراضي الدولة العبرية أيضا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اليوم الـ447 للحرب: الرضّع يتجمدون من البرد في غزة وهجوم إسرائيلي واسع على اليمن

حملة غير مسبوقة لقوات أمن السلطة داخل مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة

مسيرة في رام الله تندد بالحرب الإسرائيلية وتدعو لتوحيد الصف الفلسطيني