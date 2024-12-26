إسرائيل تعلن انتهاء عملية اقتحام مدينة طولكرم بعد مقتل ثمانية فلسطينيين وتعترف بسقوط مدنيين

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أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه أنهى ما سماها عملية "مكافحة الإرهاب" في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد تحدثت عن مقتل ثمانية أشخاص على يد قوات الدولة العبرية ثلاثة منهم لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية. وقد طال الهجوم طولكرم والمخيمات المجاورة للمدينة. وقال الجيش إنه فتح النار بعد استهداف جنوده من قبل مسلحين معترفا بإصابة مدنيين في تلك الغارات.

العملية الأخيرة ليست الوحيدة، فقد دأب الجيش الإسرائيلي منذ طوفان الأقصى على استهداف مدن الضفة المحتلة بشكل واسع وفي خطوة غير مسبوقة عمدت قوات تل أبيب إلى استخدام الغارات الجوية سلاحا لقتل عناصر الفصائل الفلسطينية بذريعة أنها تريد إحباط هجمات ضد مواطنيها.

وقد بلغت حصيلة من قتلتهم جيش تل أبيب في الضفة الغربية 800 فلسطينيا منذ أكتوبر 2023 بحسب وزارة الصحة في رام الله.

في المقابل، شن مسلحون فلسطينيون عمليات استهدفت الجنود الإسرائيليين في الحواجز الذي تقطع أوصال الضفة المحتلة وداخل أراضي الدولة العبرية أيضا.