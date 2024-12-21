وسط هتافات غاضبة.. مئات الفلسطينيين يشيعون ضحايا غارة إسرائيلية في طولكرم

اعلان

وذكرت وزارة الصحة، أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين. في المقابل، تبنى الجيش الإسرائيلي مسؤولية الهجوم، دون أن يحدد هدفه من العملية.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قتل فلسطينيان آخران بنيران إسرائيلية في مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس. وأوضحت المصادر الطبية أن أحد القتلى كان امرأة مسنّة تبلغ من العمر 80 عامًا، أصيبت بطلقات نارية في صدرها وساقها.

منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي أدى إلى تصاعد الحرب على قطاع غزة، قُتل أكثر من 800 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بنيران قوات الجيش.

وتواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية شبه يومية في الضفة الغربية المحتلة، زاعمة أنها تهدف إلى التصدي للهجمات المتزايدة على الإسرائيليين في الآونة الأخيرة.