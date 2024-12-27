Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

الخارجية الإيطالية: اعتقال المراسلة سيسيليا سالا في طهران

مقر فارنيسينا
مقر فارنيسينا حقوق النشر  Wikimedia
حقوق النشر Wikimedia
بقلم: Clara Nabaa & يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الصحفية سيسيليا سالا اعتُقلت في العاصمة الإيرانية طهران يوم 19 كانون الأول/ديسمبر أثناء إعدادها لتقرير صحفي.

وأوضحت الوزارة أن السفارة والقنصلية الإيطاليتين في طهران تتابعان القضية منذ بدايتها بناءً على توجيهات وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، إذ يتم التنسيق مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني لسالا والتحقق من ظروف احتجازها.

اعلان
اعلان

وقامت السفيرة الإيطالية باولا أمادي بزيارة قنصلية طهران يوم الجمعة للتحقق من ظروف احتجاز سالا، وأطلعت أسرتها على نتائج الزيارة. كما ذكرت الخارجية أن الصحفية تمكنت من إجراء مكالمتين هاتفيتين مع أقاربها.

Related

وأكدت الوزارة، بالتنسيق مع عائلة سالا، على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالتكتم على القضية، بهدف تسهيل الوصول إلى حل سريع وإيجابي.

سيسيليا سالا تعمل في صحيفة "إيل فوغليو" اليومية، وتُقدم بودكاست "قصص" الذي تنتجه شركة شورا ميديا. كما نُشرت تقاريرها في عدد من المجلات الإيطالية البارزة، منها فانيتي فير ووايرد ولإسبريسو.

احتجاز الصحفية في زنزانة انفرادية

أعلنت شركة "شورا ميديا" في بيان أصدرته يوم الجمعة أن الصحفية سيسيليا سالا أُلقي القبض عليها في طهران يوم الخميس 19 كانون الأول/ديسمبر، وهي محتجزة منذ ذلك الحين في زنزانة انفرادية داخل سجن إيفين، المعروف باحتجاز المعارضين. وأضاف البيان أن سبب اعتقالها لا يزال غير مفهوم.

وقالت الشركة: "نحن ننشر هذا الخبر الفظيع الآن فقط لأن السلطات الإيطالية ووالدي سيسيليا طلبوا منا التزام الصمت، على أمل أن يؤدي ذلك إلى الإفراج السريع عنها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن".

وكانت سيسيليا قد غادرت روما في 12 كانون الأول/ديسمبر بتأشيرة صحفية عادية، برفقة صحفي مغترب لتغطية الأحداث في إيران. وخلال مهمتها، أجرت سلسلة مقابلات وأعدت ثلاث حلقات من برنامجها الإذاعي "تشورا نيوز".

وكان من المفترض أن تعود إلى روما في 20 كانون الأول/ديسمبر، لكن الاتصال بها انقطع صباح يوم 19 كانون الأول/ديسمبر بعد تبادل رسائل نصية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

إطلاق سراح الصحفية الإيطالية المحتجزة في إيران وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي

لمدة 10 سنوات.. محكمة إيرانية تقضي بسجن صحافي أمريكي من أصل إيراني بتهمة "التعاون مع حكومة معادية"

سوريا: مواطنون غاضبون يهاجمون سفارة إيران في دمشق