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سوريا: مواطنون غاضبون يهاجمون سفارة إيران في دمشق

أحد أبواب السفارة الإيرانية في دمشق بعد تهشيمها من قبل سوريين غاضبين بعيد سقوط نظام بشار الأسد
أحد أبواب السفارة الإيرانية في دمشق بعد تهشيمها من قبل سوريين غاضبين بعيد سقوط نظام بشار الأسد حقوق النشر أ ب فيديو
حقوق النشر أ ب فيديو
بقلم: يورونيوز
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اقتحم سوريون غاضبون السفارة الإيرانية في دمشق صباح الأحد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في دموتم تم تمزيق ملصقات زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله والقائد الإيراني قاسم سليماني التي كانت تكسو السفارة، كما تم تدمير المكاتب في مبنى السفارة.

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وأعلن عن سقزط نظام الرئيس بشار الأسد وحكومته بعد إعلان فصائل المعارضة المسلحة دخولهم دمشق.

وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الأسد استقل طائرة من دمشق وغادر في وقت مبكر من يوم الأحد. لم يصدر بيان رسمي فوري من الحكومة السورية.

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وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قوات المعارضة إلى دمشق منذ عام 2018 عندما استعادت القوات السورية السيطرة على مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار دام سنوات.

وفي الليلة السابقة، سيطرت قوات المعارضة في الليلة السابقة على مدينة حمص، ثالث أكبر المدن السورية، بعد أن تخلت عنها القوات الحكومية.

وقد هزت الأحداث التي تطورت بسرعة المنطقة، وقال لبنان إنه أغلق جميع معابره الحدودية البرية مع سوريا باستثناء معبر يربط بيروت بدمشق، فيما أغلق الأردن أيضاً معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا.

المصادر الإضافية • أ ب

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