مالي: مقتل 69 مهاجرًا على الأقل من بين 80 بعد غرق قارب قبالة المغرب

وكان القارب يحمل حوالي 80 راكبًا عندما انقلب، وقد استطاع 11 شخصًا النجاة من الحادثة، 9 منهم من مالي، بحسب بيان أصدرته الحكومة.

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وفي وقت سابق، أشارت السلطات إلى فقدان أثر 70 شخصًا على الأقل بعد غرق القارب.

وتعد الهجرة عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب أفريقيا إلى جزر الكناري للوصول إلى إسبانيا طريقًا شائعًا، غير أنها أصبحت أحد أخطر المسارات في العالم، حيث تعجز القوارب المزدحمة عن التعامل مع التيارات القوية فيه.

فمنذ عام 2024، لقي أكثر من 10,400 مهاجر مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، حسبما ذكرت منظمة الهجرة الإسبانية غير الحكومية "كاميناندو فرونتيراس" في تقرير لها يوم الخميس.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة مقتل أكثر من 16,400 مهاجر منذ عام 2014 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من أفريقيا.