الممثلة الأسترالية ريبل ويلسون وزوجتها رامونا أغروما تحتفلان بزفافهما الثاني في سيدني

رامونا أغروما وريبيل ويلسون خلال مهرجان كان السينمائي الدولي السادس والسبعين، جنوب فرنسا، الخميس 25 مايو 2023. حقوق النشر  Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
احتفلت الممثلة الأسترالية ريبل ويلسون، 44 عامًا، بزواجها من مصممة الأزياء رامونا أغروما، بزفافهما القانوني في مسقط رأسها سيدني، وذلك بعد ثلاثة أشهر من حفل زفافهما الأول الذي أقيم في جزيرة سردينيا الإيطالية في سبتمبر/أيلول الماضي.

نشرت ويلسون مجموعة صور من حفل الزفاف الذي أقيم في ميناء سيدني، وعلقت: "أجرت أختي ليبرتي مراسم زفافنا القانوني في سيدني".

اعلان
اعلان

وأضافت: "هذا يعني أن جدتي البالغة من العمر 94 عامًا تمكنت من الحضور، وكان من الرائع أن نشاركها هذا الحدث. شعرت أنه من الصواب أن يكون الحفل في مسقط رأسي في هذا الوقت من العام". 

ويلسون وأغروما، اللذان التقيا لأول مرة في أواخر عام 2021، أعلنا عن خطوبتهما في عيد الحب في شباط/فبراير 2023 خلال زيارة لديزني لاند. حظيت علاقتهما باهتمام إعلامي كبير بعد أن كشفت ويلسون عن مثليتها الجنسية في نيسان/أبريل 2022. 

وكان حفل الزفاف الأول قد أقيم في سردينيا، حيث ارتدى الزوجان فساتين زفاف متطابقة باللون الأبيض من تصميم المصمم الإسباني برونوفياس، وفقاً لمجلة "فوغ". 

وقد أصبحت ريبل ويلسون أمًا لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عندما أعلنت عن ولادة ابنتها رويس ليليان عن طريق أم بديلة.

وصفت ويلسون ابنتها بأنها "معجزة جميلة"، وشاركت خبر الأمومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى بداية فصل جديد في حياتها. 

