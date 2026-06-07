Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مباشر. رسالة مفاجئة إلى خامنئي.. وإسقاط مسيّرات إيرانية وسط تهديدات إسرائيلية جديدة للبنان

رجل يركب دراجته النارية المزينة بالعلم الوطني الإيراني، في جنوب طهران، إيران، الثلاثاء 21 أبريل 2026. (AP Photo/فاهد سليمي)
رجل يركب دراجته النارية المزينة بالعلم الوطني الإيراني، في جنوب طهران، إيران، الثلاثاء 21 أبريل 2026. (AP Photo/فاهد سليمي) حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش سيواصل عملياته في لبنان ضد حزب الله بهدف إزالة ما وصفها بالتهديدات الأمنية.

التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بنظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران، عقب وصول الأخير إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي ضمن مساعٍ لإحياء مسار المفاوضات.

اعلان
اعلان

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن نقوي قوله إنه يحمل رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مؤكداً أن الرسالة "ذات أهمية كبيرة" ومعرباً عن أمله في أن تفضي الجهود الجارية إلى نتائج إيجابية.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين إيرانيتين فوق مضيق هرمز.

في لبنان، توجّه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية بدعوة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

ميدانياً، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل عملياته في لبنان ضد حزب الله بهدف إزالة ما وصفها بالتهديدات الأمنية. كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي برغز في قضاء حاصبيا.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان باستخدام المسيّرات والصواريخ والقذائف المدفعية، مشيراً إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة على القرى والبلدات اللبنانية.

تابعوا آخر التطورات:

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

"الإبادة لم تتوقف": رئيسة سلوفينيا ترفع العلم الفلسطيني بالقصر الرئاسي بعد يوم من إزالته بقرار حكومي

تقارير: هل تستخدم واشنطن مليارات إيران المجمّدة لديها لتعويض أضرار الهجمات في دول الخليج؟

رسالة مفاجئة إلى خامنئي.. وإسقاط مسيّرات إيرانية وسط تهديدات إسرائيلية جديدة للبنان