رسالة مفاجئة إلى خامنئي.. وإسقاط مسيّرات إيرانية وسط تهديدات إسرائيلية جديدة للبنان

التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بنظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران، عقب وصول الأخير إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي ضمن مساعٍ لإحياء مسار المفاوضات.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن نقوي قوله إنه يحمل رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مؤكداً أن الرسالة "ذات أهمية كبيرة" ومعرباً عن أمله في أن تفضي الجهود الجارية إلى نتائج إيجابية.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين إيرانيتين فوق مضيق هرمز.

في لبنان، توجّه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية بدعوة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

ميدانياً، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل عملياته في لبنان ضد حزب الله بهدف إزالة ما وصفها بالتهديدات الأمنية. كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي برغز في قضاء حاصبيا.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان باستخدام المسيّرات والصواريخ والقذائف المدفعية، مشيراً إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات المتواصلة على القرى والبلدات اللبنانية.

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