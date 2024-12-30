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الصين تتحدى الوديان والجبال وتشيد أطول نفق للطرق السريعة في العالم.. 20 دقيقة بدل 3 ساعات

منظر عام لموقع بناء نفق طريق جديد الاثنين 27 أبريل 2009 في شنغهاي، الصين، نفق جديد للسيارات يمر تحت نهر هوانغبو
منظر عام لموقع بناء نفق طريق جديد الاثنين 27 أبريل 2009 في شنغهاي، الصين، نفق جديد للسيارات يمر تحت نهر هوانغبو حقوق النشر Eugene Hoshiko/AP
حقوق النشر Eugene Hoshiko/AP
بقلم: يورونيوز
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أنجزت منطقة شينجيانغ الصينية حفر أطول نفق للطرق السريعة في العالم عبر جبال تيانشان، في إنجاز هندسي يعزز شبكة النقل في المنطقة.

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وقد تم اختراق نفق "تيانشان شنغلي" البالغ طوله 22.13 كيلومتراً صباح يوم الاثنين، ليمثل معلماً بارزاً في تطوير البنية التحتية الصينية. وكان العمل في المشروع قذ انطلق عام 2020، ويعدّ جزءاً محورياً من طريق أورومتشي يولي السريع.

يقع النفق في منطقة قليلة السكان بجبال تيانشان على ارتفاع متوسط يتجاوز 3000 متر، ويعبر 16 منطقة تصدع جيولوجي، وعمل به أكثر من 3000 عامل على مدى أربع سنوات للتغلب على التحديات الجيولوجية والمناخية القاسية.

وسيختصر النفق زمن العبور عبر جبال تيانشان من ثلاث ساعات إلى 20 دقيقة فقط، وقال تشو رونغفنغ، رئيس مكتب الطرق السريعة في وزارة النقل: "حقق النفق اختراقات تقنية مهمة وسجل رقماً قياسياً عالمياً".

وسيخفض طريق أورومتشي يولي السريع، البالغ طوله 319.7 كيلومتر، زمن السفر بين أورومتشي وكورلا من 7 ساعات إلى 3 ساعات، مع خفض تكاليف النقل بنسبة 15%.

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ويُعد الطريق الأكثر ملاءمة وكفاءة من أورومتشي إلى جنوب شينجيانغ. كما أنه يتصل شرقًا مع تشينغهاي وجنوب غرب الصين، وحتى مع الممر الجديد الغربي البري البحري، مما يعزز بشكل كبير الربط البري بين شينجيانغ والمناطق الساحلية.

المصادر الإضافية • أب

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