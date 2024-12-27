فيديو. مسيحيو حلب يحتفلون بعيد الميلاد الأول بعد سقوط نظام الأسد وسط أجواء مختلطة وتحديات سياسية

ومع ذلك، يشعر البعض بالقلق من التحديات التي تطرحها الحكومة الجديدة، ومنها ما تعرض له صاحب أحد متاجر الخمور في المدينة من تهديدات من مجموعة مسلحة تطالبه بإغلاق متجره، حيثُ قالوا له: "أغلق المتجر فورًا، لا نريد أن نرى أي كحول في حلب بعد الآن".

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يرى البعض هذه الحوادث جزءًا من الفوضى التي ترافق فترة الانتقال، حيث أشار أحد السكان إلى أنه يمكن الاتصال بأرقام طوارئ للإبلاغ عن أي تجاوزات، معتبرًا أن هذه الحوادث هي أفعال فردية لأشخاص غير متوازنين عقليًا.

بينما يُظهر الأب بهجات تفاؤلاً، مؤكدًا أن مستوى التسامح الذي أبدته الحكومة الجديدة هو أمر إيجابي، مشيرًا إلى أنه "يجب أن نحكم عليهم من خلال أفعالهم".