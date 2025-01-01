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عقوبات أمريكية على مجموعتين روسية وإيرانية لضلوعهما في حملات تضليل ضد الناخبين

جنود من الحرس الوطني الروسي (الحرس الوطني) يحرسون منطقة قبل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، في موسكو، روسيا، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024
جنود من الحرس الوطني الروسي (الحرس الوطني) يحرسون منطقة قبل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، في موسكو، روسيا، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعتين مرتبطتين بالجهود الإيرانية والروسية التي استهدفت الناخبين الأمريكيين بنشر معلومات مضللة قبل الانتخابات الأخيرة.

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وأعلن مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية عن هذه العقوبات يوم الثلاثاء، متهمين المنظمتين بمحاولة إثارة الانقسامات بين الأمريكيين قبل الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.

واتهمت الاستخبارات الأمريكية كلا من الحكومتين الروسية والإيرانية بنشر معلومات زائفة، تشمل مقاطع فيديو مزيفة، أخبار كاذبة، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على الناخبين وتقويض الثقة في العملية الانتخابية الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أن المجموعة الروسية، "مركز الخبرة الجيوسياسية" ومقره موسكو، تولت إدارة عمليات إنشاء وتمويل ونشر محتوى مضلل يتعلق بمرشحين أمريكيين، بما في ذلك مقاطع فيديو مزيفة تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جزء من النسخة التي رفعت عنها السرية من تقييم مجتمع الاستخبارات حول جهود روسيا للتدخل في العملية السياسية الأمريكية تم تصويره في واشنطن، الجمعة، 6 يناير 2017
جزء من النسخة التي رفعت عنها السرية من تقييم مجتمع الاستخبارات حول جهود روسيا للتدخل في العملية السياسية الأمريكية تم تصويره في واشنطن، الجمعة، 6 يناير 2017Jon Elswick/AP
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وشملت العقوبات الجديدة مدير المركز، الذي أكدت السلطات أنه تعاون مع عملاء من الاستخبارات العسكرية الروسية في شن هجمات سيبرانية وأعمال تخريبية تستهدف دولًا غربية.

جندي روسي يمر بجانب أقنعة وجه تصور دونالد ترامب وفلاديمير بوتين معلقة من بين أقنعة أخرى معروضة للبيع في سان بطرسبرغ، روسيا، الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
جندي روسي يمر بجانب أقنعة وجه تصور دونالد ترامب وفلاديمير بوتين معلقة من بين أقنعة أخرى معروضة للبيع في سان بطرسبرغ، روسيا، الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024AP

وقالت السلطات الأمريكية إن المركز الروسي أنشأ مواقع إخبارية وهمية تبدو شرعية، واستعان بشركات أمريكية لإنتاج محتوى داعم لروسيا.

وفي السياق ذاته، اتُهم مركز "إنتاج التصميم الإدراكي" الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ عمليات تهدف لإثارة التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة منذ عام 2023.

وأفادت تقارير استخباراتية بأن المركز لعب دورًا في تشجيع الاحتجاجات الأمريكية على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة، إضافة إلى تورطه في اختراق حسابات كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك أعضاء سابقون في حملة دونالد ترامب.

صحف ”همشهري“ و”طهران تايمز“ و”جامع“ الإيرانية الصادرة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني في طهران، إيران، الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
صحف ”همشهري“ و”طهران تايمز“ و”جامع“ الإيرانية الصادرة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني في طهران، إيران، الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024AP

وأكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا وإيران والصين كثفت جهودها خلال الأشهر الأخيرة لتقويض الثقة في النظام الديمقراطي الأمريكي، حيث سعت روسيا لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه يميل إلى اتخاذ مواقف متساهلة مع روسيا.

في المقابل، استهدفت إيران معارضة ترشح ترامب لفترة رئاسية جديدة، بعد قرارات إدارته السابقة التي شملت الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات شديدة على طهران واغتيال الجنرال قاسم سليماني.

آصف ميرشانت، المتهم في مؤامرة لاغتيالات سياسية على الأراضي الأمريكية، وفقًا لوزارة العدل التي زعمت علاقته بإيران
آصف ميرشانت، المتهم في مؤامرة لاغتيالات سياسية على الأراضي الأمريكية، وفقًا لوزارة العدل التي زعمت علاقته بإيرانAP

من جانبها، نفت كل من روسيا وإيران هذه الاتهامات. وذكرت السفارة الروسية في واشنطن في رسالة إلكترونية أن "روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة". ولم يصدر رد فوري من الجانب الإيراني حتى وقت نشر البيان.

المصادر الإضافية • أب

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