Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

الحدود السورية اللبنانية تشهد تصاعدا في التوترات وسط مخاوف من استمرار الاشتباكات

إصابة جندي لبناني في اشتباكات قرب الحدود السورية بعد محاولة فتح معبر غير قانوني
إصابة جندي لبناني في اشتباكات قرب الحدود السورية بعد محاولة فتح معبر غير قانوني حقوق النشر  AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، عن إصابة أحد جنوده خلال اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي قرب الحدود السورية اللبنانية. جرت الحادثة بالقرب من بلدة سرغايا الواقعة جنوب غرب سوريا، وذلك بعد محاولة مجموعة من الجانب السوري إعادة فتح معبر حدودي غير قانوني باستخدام جرافة.

اعلان

وأفاد البيان أن الجنود اللبنانيين أطلقوا طلقات تحذيرية، ما دفع السوريين إلى الرد بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابة جندي لبناني. في المقابل، انتشرت القوات الأمنية التابعة لإدارة العمليات العسكرية في المنطقة بهدف استعادة الأمن.

وقال أبو حمزة ، أحد مقاتلي جماعة هيئة تحرير الشام، : "جئنا لحماية المنطقة وتأمين الحدود بين سوريا ولبنان."

من جهة أخرى، أشار سكان بلدة سرغايا إلى أن الجيش اللبناني نقل كتل إسمنتية إلى داخل الأراضي السورية بمسافة 200 متر (600 قدم).

Related

وأشار شامة كمال الدين، أحد المزارعين المحليين، إلى أن : "الجيش اللبناني دخل الأراضي السورية لمسافة 200 متر ونقل الكتل الإسمنتية، هذا ليس موقع الحدود الحقيقية."

وفي سياق آخر، أصدرت الحكومة السورية المؤقتة في دمشق إجراءات دخول جديدة للمواطنين اللبنانيين الراغبين في زيارة سوريا. كما سيتعين على اللبنانيين توفير كفيل سوري، إثبات مالي بقيمة 2000 دولار، وحجز فندقي مسبق. في السابق، كان الدخول إلى سوريا يتطلب فقط بطاقة هوية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني المؤقت، نجيب ميقاتي، بعد محادثات مع أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، أن السلطات السورية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع على الحدود ومنع تكرار الحوادث.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بـ99 صوتاً.. فماذا نعرف عنه؟

ألمانيا تدرس ترحيل بعض اللاجئين السوريين حال تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا

وسط مخاوف من تهجير واسع.. تأجيل مؤقت لتنفيذ قرار إخلاء حي السومرية في دمشق