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"من أين أتت كل هذه الحروب؟".. ترامب ينشر فيديو مثير يهاجم نتنياهو ويتهمه بتوريط أمريكا في حروبه

الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحضران حفل توقيع "اتفاق أبراهام" في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 15 سبتمبر/أيلول 2020،
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحضران حفل توقيع "اتفاق أبراهام" في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 15 سبتمبر/أيلول 2020، Copyright Alex Brandon/AP
Copyright Alex Brandon/AP
بقلم: يورونيوز
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شارك الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" فيديو للبروفيسور جيفري ساكس، الأستاذ في جامعة كولومبيا، وهو يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجر الولايات المتحدة الأمريكية نحو حروبه في الشرق الأوسط.

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وحمّل ساكس نتنياهو مسؤولية "إقحام" واشنطن في الحروب لحسابات شخصية، مشيرًا إلى أن الحليفتين كانتا وراء التحولات التي شهدتها سوريا مؤخرًا.

وقال: "هل تعلمون أن إسقاط نظام بشار الأسد كان هدفًا للولايات المتحدة وأن الرئيس الأسبق باراك أوباما طلب من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) إسقاط النظام قبل أربع سنوات من دخول روسيا إلى المعركة؟"

الفيديو الذي انتشر للبروفيسور الأمريكي وهو ينتقد نتنياهو

كما أشار البروفيسور الأمريكي إلى أن نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى حرب العراق، وقال: "هذا مفاجئ... من أين نشأت هذه الحرب؟"

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واستمر ساكس في مهاجمة نتنياهو قائلاً إنه شخص مهووس، وأوضح أن نظريته في القضاء على حزب الله وحماس تقوم على إسقاط الأنظمة الداعمة لهما: إيران والعراق وسوريا. ولفت: "ولا يزال يحاول دفعنا لمحاربة إيران اليوم، هذا الأسبوع".

ناشطون يتفاعلون مع الفيديو الذي نشره ترامب ويتساءلون عن مدى تأثير إسرائيل على السياسة الأمريكية

وسرعان ما تداولت الصحف الإسرائيلية الخبر بشكل واسع، كما تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الرسالة التي يقصدها ترامب من نشر هذا الفيديو في هذا التوقيت، في ظل الحديث عن المفاوضات مع حماس، وقبل انتهاء هدنة الـ 60 يومًا في لبنان. كما استغرب آخرون من أن تكون إسرائيل مؤثرة بهذا القدر على السياسة الأمريكية.

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