"من أين أتت كل هذه الحروب؟".. ترامب ينشر فيديو مثير يهاجم نتنياهو ويتهمه بتوريط أمريكا في حروبه

شارك الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" فيديو للبروفيسور جيفري ساكس، الأستاذ في جامعة كولومبيا، وهو يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجر الولايات المتحدة الأمريكية نحو حروبه في الشرق الأوسط.
وحمّل ساكس نتنياهو مسؤولية "إقحام" واشنطن في الحروب لحسابات شخصية، مشيرًا إلى أن الحليفتين كانتا وراء التحولات التي شهدتها سوريا مؤخرًا.
وقال: "هل تعلمون أن إسقاط نظام بشار الأسد كان هدفًا للولايات المتحدة وأن الرئيس الأسبق باراك أوباما طلب من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) إسقاط النظام قبل أربع سنوات من دخول روسيا إلى المعركة؟"
كما أشار البروفيسور الأمريكي إلى أن نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى حرب العراق، وقال: "هذا مفاجئ... من أين نشأت هذه الحرب؟"
واستمر ساكس في مهاجمة نتنياهو قائلاً إنه شخص مهووس، وأوضح أن نظريته في القضاء على حزب الله وحماس تقوم على إسقاط الأنظمة الداعمة لهما: إيران والعراق وسوريا. ولفت: "ولا يزال يحاول دفعنا لمحاربة إيران اليوم، هذا الأسبوع".
وسرعان ما تداولت الصحف الإسرائيلية الخبر بشكل واسع، كما تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الرسالة التي يقصدها ترامب من نشر هذا الفيديو في هذا التوقيت، في ظل الحديث عن المفاوضات مع حماس، وقبل انتهاء هدنة الـ 60 يومًا في لبنان. كما استغرب آخرون من أن تكون إسرائيل مؤثرة بهذا القدر على السياسة الأمريكية.