مقتل 74 طفلا في غزة بأسبوع واليمن يطلق 323 مسيرة منذ بدء الحرب وبولندا لن تعتقل نتنياهو إذا زارها

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيجابية مسار المفاوضات، فيما أشار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى أن ترامب طلب منه الضغط من أجل التوصل إلى صفقة مع حماس.

من جهة ثانية، أفادت وسائل إعلام يمنية بتعرض محافظة عمران وجنوب العاصمة صنعاء لثلاث غارات أمريكية بريطانية.

وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية قد أشارت إلى أن إسرائيل قامت خلال الأشهر الأخيرة بتجنيد عشرات اليهود من أصول يمنية للعمل في شعبة الاستخبارات العسكرية.

وفي سوريا، عقد وزيرالدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مناقشات أمنية خاصة لبحث النفوذ التركي في البلاد.

أما في لبنان، تستمر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، إذ نقلت وكالة الأنباء اللبنانية تحليق الطيران الإسرائيلي المسيّر في أجواء بلدة النبطية.

