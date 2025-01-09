Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
مقتل 74 طفلا في غزة بأسبوع واليمن يطلق 323 مسيرة منذ بدء الحرب وبولندا لن تعتقل نتنياهو إذا زارها

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين متدينين من شارع رئيسي بمدينة بني براك القريبة من تل أبيب رفضوا أوامر التجنيد للجيش
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين متدينين من شارع رئيسي بمدينة بني براك القريبة من تل أبيب رفضوا أوامر التجنيد للجيش حقوق النشر  Oded Balilty/AP.
حقوق النشر Oded Balilty/AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
مع دخول الحرب على غزة يومها الـ461، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الزاوية غرب سلفيت، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

اعلان

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيجابية مسار المفاوضات، فيما أشار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى أن ترامب طلب منه الضغط من أجل التوصل إلى صفقة مع حماس.

من جهة ثانية، أفادت وسائل إعلام يمنية بتعرض محافظة عمران وجنوب العاصمة صنعاء لثلاث غارات أمريكية بريطانية.

وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية قد أشارت إلى أن إسرائيل قامت خلال الأشهر الأخيرة بتجنيد عشرات اليهود من أصول يمنية للعمل في شعبة الاستخبارات العسكرية.

وفي سوريا، عقد وزيرالدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مناقشات أمنية خاصة لبحث النفوذ التركي في البلاد.

أما في لبنان، تستمر الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، إذ نقلت وكالة الأنباء اللبنانية تحليق الطيران الإسرائيلي المسيّر في أجواء بلدة النبطية.

الجيش الإسرائيلي: 320 طائرة مسيرة أطلقت من اليمن على إسرائيل منذ بدؤ الحرب على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جماعة أنصار الله الحوثي أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة وما سمي بجبهة الإسناد 320 طائرة مسيرة و40 صاروخ "أرض أرض" صوب مدن ومستوطنات في جنوب ووسط وشمال إسرائيل.

اليونيسف: 74 طفلاً قُتلوا في الأيام الأولى من عام 2025 جراء الحرب على غزة

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 74 طفلاً على الأقل قُتلوا في الأيام السبعة الأولى من عام 2025 جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت مناطق تم تحديدها من جانب واحد على أنها "آمنة".

قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم بلدة دير إستيا في سلفيت شمالي الضفة الغربية وتداهم منازل المواطنين مدمرة محتوياتها

الجيش الإسرائيلي والشاباك يعلنان اغتيال قائد كتيبة الصبرة في حماس

سلاح الجو الإسرائيلي يعترض 3 مسيرات أطلقت من اليمن

اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة ثالثة أُطلقت على ما يبدو من اليمن باتجاه إسرائيل، بحسب ما يقول الجيش الإسرائيلي، ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تم إسقاط الطائرة المسيرة التي أُطلقت ”من الشرق“ فوق البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تصل إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين أطلقتا على ما يبدو من اليمن فوق جنوب إسرائيل والبحر الأبيض المتوسط.



الدفاع المدني الفلسطيني: نتعامل مع إصابات وحريق في منزل تعرض للقصف من قبل القوات الإسرائيلية في منطقة النفق شمالي مدينة غزة

رئيس مجلس الأمن: ندعو إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 والقرارات السابقة للمجلس المتعلقة بالوضع في لبنان

يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل ستطلب الحفاظ على مناطق سيطرة بعمق 15 كيلومترا داخل سوريا

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة تناقش توجيه ضربة لإيران

إذاعة الجيش الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية سلمتنا أسلحة ضبطتها بجنين

رئيس بولندا يدعو لعدم اعتقال نتنياهو إذا جاء لبلاده

الجيش الإسرائيلي: سنعمل على إزالة أي تهديد من جنوب لبنان

هيئة البث الإسرائيلية: المعتقلون الفلسطينيون من غزة يتعرضون لـ "عنف شديد" وإهانات في منشآت الجيش الإسرائيلي

القناة الـ13 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا اليوم لبحث قضايا بينها الملف الإيراني

أطباء بلا حدود: نفاد الوقود في مستشفى ناصر يهدد حياة المرضى بغزة

مبعوث ترامب: إعادة الرهائن في غزة أولوية الرئيس الجديد قبل تنصيبه

الهلال الأحمر بالضفة: طواقمنا تتعامل مع إصابتين اعتداء بالضرب من قبل الجيش الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: أهنئ لبنان على انتخاب الرئيس الجديد بعد أزمة سياسية طويلة، وآمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار، وتحقيق مستقبل أفضل للبنان وشعبه، وتعزيز حسن الجوار

القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا اليوم لبحث قضايا من بينها الملف الإيراني

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 46,006 قتلى و109,378 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

يديعوت أحرنوت: 17 جنديًا إسرائيليًا نقلوا إلى المستشفى أمس الأربعاء وحالتهم خطيرة، بعد إصابتهم في معارك شمال قطاع غزة.

يديعوت أحرونوت: 10 جنود إسرائيليين قتلوا منذ بدء العملية الأخيرة في بيت حانون قبل نحو أسبوعين

الشرطة الإسرائيلية: اعتقال مواطن عربي من قرية كابول (37 عامًا) بدعوى التخطيط لتنفيذ عملية تفجير وإطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

القناة 12 العبرية: أكثر من 800 من أهالي جنود عاملين في غزة وجهوا رسالة لنتنياهو للمطالبة بإنهاء الحرب

عضو الكنيست غادي آيزنكوت :"لا يمكن للقيادة الحريدية أن تعمل كجزء من القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، فترسل الجنود إلى المعركة ويموتون وتحارب قانونًا من شأنه أن يحشد الناخبين، هذا لا ينجح. كان السابع من أكتوبر نقطة تحول ، إنها لحظة مهمة وأتمنى حقا أن يفهموا أن هناك تغييرا. في المجتمع الإسرائيلي، الأمر لا يتعلق باليمين واليسار، أو الديني والعلماني"

القناة 12 العبرية نقلا عن مبعوث ترمب للشرق الأوسط: ترامب أصدر تعليماته لي بممارسة أقصى قدر من الضغط للتوصل إلى صفقة مع حماس.

يديعوت أحرونوت: 10 ضباط وجنود قتلوا منذ بدء عملية بيت حانون

هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش سيجتمعان اليوم على خلفية التوتر بينهما

وسائل إعلام فلسطينية: الإفراج عن 50 فلسطينيا بعدما جرى اعتقالهم جنوب الخليل

القيادة الوسطى الأمريكية: ضرباتنا في اليمن استهدفت أسلحة يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن بالبحر الأحمر

كتيبة طولكرم: فجرنا جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة على محور المسلخ بشارع نابلس بمخيم نور شمس

