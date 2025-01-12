مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات في انفجار بمحطة وقود وسط اليمن

بقلم: يورونيوز

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وأوضحت الوزارة في بيانها أن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين جراء الحادث، في حين لم تُعرف بعد أسباب الانفجار.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تُظهر حريقًا هائلًا تصاعدت منه أعمدة الدخان الكثيفة، ما أدى إلى احتراق وتفحم العديد من السيارات.

اعتداء على قرية في البيضاء

وفي حادث منفصل بالبيضاء، هاجم الحوثيون قرية "حنكة آل مسعود" بمحافظة البيضاء الأسبوع الماضي، بعد فرض حصار استمر أسبوعًا، وفقًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وأفاد وزير الإعلام معمر الإرياني أن الهجوم أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، وتدمير منازل ومساجد في القرية.

وأشار ناشط حقوقي إلى أن الحوثيين احتجزوا عشرات الرجال ونهبوا ممتلكات الأهالي، بما في ذلك الذهب والأموال والخناجر. واستمر القصف على القرية ليلًا ونهارًا لمدة تجاوزت خمسة أيام.

وقد أدانت السفارة الأمريكية في اليمن هذا الاعتداء في بيان، ووصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي". واعتبر البيان أن الحوثيين بحرمانهم الشعب اليمني من السلام يرتكبون انتهاكات خطيرة بحق المدنيين الأبرياء.

وتستمر الحرب الأهلية في اليمن منذ عام 2014، حين سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، ما أجبر الحكومة اليمنية على الفرار. وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم مدنيون ومقاتلون، وتسببت في تدهور الأوضاع إلى حد جعل اليمن تواجه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية عالميًا.