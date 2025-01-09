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المصائب لا تأتي فرادى: إثيوبيا تتعرض لزلزالين جديدين

صورة من الأرشيف، يتصاعد الدخان بالقرب من النشاط البركاني في قرية ساغينتو كيبيلي في منطقة عفار في إثيوبيا الناشطة بالزلازل الأحد، 4 يناير/كانون الثاني 2025.
صورة من الأرشيف، يتصاعد الدخان بالقرب من النشاط البركاني في قرية ساغينتو كيبيلي في منطقة عفار في إثيوبيا الناشطة بالزلازل الأحد، 4 يناير/كانون الثاني 2025. Copyright AP
Copyright AP
بقلم: يورونيوز
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تتوالى الكوارث الطبيعية على إثيوبيا، حيث أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بوقوع زلزالين متتاليين في البلد الأفريقي، الأول بقوة 4.9 والثاني بقوة 4.6 على مقياس ريختر.

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وقد وقع الزلزال الأول على بعد 23 كيلومترًا شمال أواش، وعمقه 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، أما الثاني فوقع بالقرب من مدينة متاهارا وبعمق متماثل.

كما سجلت ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء زلزالًا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ووقع على بعد 25 كيلومترًا شمال شرق مدينة أواش.

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وفي وقت سابق من الأسبوع، ضرب زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر وسط البلاد، مما أجبر الآلاف على الإخلاء في أبومسا.

وقبلها بأسابيع، شهدت المناطق الوسطى والشمالية الشرقية هزات أرضية طفيفة.

وبشكل مماثل، ذعر الإثيوبيون من ثوران بركاني في جبل دوفان، الذي يقع في منطقة تشهد زلازل متكررة.

ووفقاً لإدارة مخاطر الكوارث في منطقة عفر، فقد تسبب الطين البركاني المتدفق من جبل دوفين في إحداث تشققات كبيرة في البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق الرئيسية، كما تعرضت عشرات الممتلكات لأضرار بالغة في المنطقة.

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