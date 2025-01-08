Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

الزلزال المدمر في التبت: وصول مساعدات إنسانية بعد كارثة أودت بحياة 126 شخصا

يقوم عمال الإنقاذ بعمليات البحث والإنقاذ للناجين عقب الزلزال في بلدة تشانغسوا بمقاطعة دينغري في شيغاتزه، جنوب غرب التبت الصينية.
يقوم عمال الإنقاذ بعمليات البحث والإنقاذ للناجين عقب الزلزال في بلدة تشانغسوا بمقاطعة دينغري في شيغاتزه، جنوب غرب التبت الصينية. حقوق النشر  Jigme Dorje/Xinhua
حقوق النشر Jigme Dorje/Xinhua
بقلم: Nour Chahine
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

بعد مقتل 126 شخصًا على الأقل وتدمير آلاف المنازل في زلزال قوي ضرب منطقة التبت الغربية، وصلت المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المنكوبة لتقديم الإغاثة للمصابين. الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة شيغاتسي المقدسة للبوذيين التبتيين أسفر عن إصابة 188 شخصًا وأدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية.

اعلان

وبينما يعاني السكان من فقدان منازلهم في ظل درجات حرارة تحت الصفر، سارعت فرق الإغاثة إلى تقديم المساعدات، حيث وصلت الخيام والأغطية والمواد الإغاثية الضرورية إلى المتضررين. ورغم الظروف القاسية، يبذل رجال الإنقاذ جهودًا جبارة للبحث عن الناجين وسط الأنقاض.

البحث عن ناجين تحت الأنقاض
البحث عن ناجين تحت الأنقاض Hu Zikui/Xinhua

وقد تراوحت قوة الزلزال الذي تلاه أكثر من 500 هزة ارتدادية، بين 6.8 و7.1 درجة على مقياس ريختر حيث دمر أجزاء كبيرة من المنطقة، بما في ذلك منازل وآبار المياه. وتواصل عمليات الإغاثة في ظل ارتفاع المنطقة الذي يتراوح بين 4200 متر، ما يجعل الوصول إلى بعض الأماكن صعبًا للغاية.

وصول الخيم لإيواء المتضررين
وصول الخيم لإيواء المتضررين Ding Ting/Xinhua

فيما بدأت التوترات السياسية تلقي بظلالها على الأزمة، حيث تسببت المشاحنات المستمرة بين الحكومة الصينية والدالاي لاما في تعقيد جهود الإغاثة. وبينما كانت المساعدات تصل، فإن المشهد السياسي في المنطقة يتسم بعدم الوضوح.

إنقاذ العشرات من المتضررين
إنقاذ العشرات من المتضررين Anonymous/Xinhua

من جانبه، أكد رئيس الحزب الشيوعي في قرية غوروم، تسيرينغ فونتسوج، أن الزلزال دمر حياته الشخصية، حيث فقد والدته البالغة من العمر 74 عامًا وأفراد آخرين من عائلته.

الإسعافات الأولية تنطلق لإنقاذ المتضررين من الزلزال
الإسعافات الأولية تنطلق لإنقاذ المتضررين من الزلزال Liu Yousheng/Xinhua

وأكّد شي جين بينغ، الرئيس الصيني، في تصريحاته أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لمساعدة المتضررين، وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات الضرورية. في الوقت نفسه، استعادت السلطات التواصل في المنطقة لتسريع عمليات الإغاثة.

رفع الأنقاض لإنقاذ الناجين من الزلزال
رفع الأنقاض لإنقاذ الناجين من الزلزال Liu Yousheng/Xinhua

وقد تم إجلاء أكثر من 30,000 شخص إلى مناطق آمنة، في حين تتواصل الجهود لاحتواء تداعيات الزلزال وسط تضاعف أعداد الضحايا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

زلزال بقوة 6.11 درجة يضرب السلفادور في أمريكا الوسطى

زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر يضرب دولة فانواتو جنوب المحيط الهادىء.. ولا تقارير عن إصابات

60 قتيلًا في فيضانات مدمّرة شمال الصين.. ودار للمسنين تتحول إلى مأساة جماعية