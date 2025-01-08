الزلزال المدمر في التبت: وصول مساعدات إنسانية بعد كارثة أودت بحياة 126 شخصا

اعلان

وبينما يعاني السكان من فقدان منازلهم في ظل درجات حرارة تحت الصفر، سارعت فرق الإغاثة إلى تقديم المساعدات، حيث وصلت الخيام والأغطية والمواد الإغاثية الضرورية إلى المتضررين. ورغم الظروف القاسية، يبذل رجال الإنقاذ جهودًا جبارة للبحث عن الناجين وسط الأنقاض.

البحث عن ناجين تحت الأنقاض Hu Zikui/Xinhua

وقد تراوحت قوة الزلزال الذي تلاه أكثر من 500 هزة ارتدادية، بين 6.8 و7.1 درجة على مقياس ريختر حيث دمر أجزاء كبيرة من المنطقة، بما في ذلك منازل وآبار المياه. وتواصل عمليات الإغاثة في ظل ارتفاع المنطقة الذي يتراوح بين 4200 متر، ما يجعل الوصول إلى بعض الأماكن صعبًا للغاية.

وصول الخيم لإيواء المتضررين Ding Ting/Xinhua

فيما بدأت التوترات السياسية تلقي بظلالها على الأزمة، حيث تسببت المشاحنات المستمرة بين الحكومة الصينية والدالاي لاما في تعقيد جهود الإغاثة. وبينما كانت المساعدات تصل، فإن المشهد السياسي في المنطقة يتسم بعدم الوضوح.

إنقاذ العشرات من المتضررين Anonymous/Xinhua

من جانبه، أكد رئيس الحزب الشيوعي في قرية غوروم، تسيرينغ فونتسوج، أن الزلزال دمر حياته الشخصية، حيث فقد والدته البالغة من العمر 74 عامًا وأفراد آخرين من عائلته.

الإسعافات الأولية تنطلق لإنقاذ المتضررين من الزلزال Liu Yousheng/Xinhua

وأكّد شي جين بينغ، الرئيس الصيني، في تصريحاته أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لمساعدة المتضررين، وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات الضرورية. في الوقت نفسه، استعادت السلطات التواصل في المنطقة لتسريع عمليات الإغاثة.

رفع الأنقاض لإنقاذ الناجين من الزلزال Liu Yousheng/Xinhua

وقد تم إجلاء أكثر من 30,000 شخص إلى مناطق آمنة، في حين تتواصل الجهود لاحتواء تداعيات الزلزال وسط تضاعف أعداد الضحايا.