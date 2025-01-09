روسيا تعلن إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في 3 مقاطعات واستسلام 26 جنديًا أوكرانيًا في كورسك

بقلم: يورونيوز

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وجاء في البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة، منها خمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتسع فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".

في سياق قريب، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ما يكبد كييف خسائر جسيمة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية واصلت عملياتها الهجومية في مناطق عدة من كورسك، واستهدفت تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية.

صورة من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية تظهر إطلاق النار تجاه موقع أوكراني عند الحدود الروسية الأوكرانية في منطقة كورسك 3 كانون الأول ديسمبر 2024 AP/Russian Defense Ministry Press Service

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في عدة مناطق بمقاطعة سومي".

وأشار إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 290 عسكريا، كما تم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة، و4 مركبات قتالية مدرعة و4 سيارات و3 قطع مدفعية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن مصادر أمنية بأن 26 عسكريا أوكرانيا استسلموا في مقاطعة كورسك بعد فشل محاولة شن هجوم مضاد.

وأوضحت المصادر للوكالة أن 4 من هؤلاء العسكريين استسلموا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.