Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

زلزال اليابان: كاميرا داخل طائرة توثق لحظة اهتزاز الطائرة وجناحيها

طائرة
طائرة Copyright Pixabay
Copyright Pixabay
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

أظهر مقطع فيديو تم تصويره داخل مقصورة طائرة متوقفة على مدرج مطار كاجوشيما الدولي في كيريشيما باليابان، لحظات اهتزاز جناحي الطائرة أثناء وقوع زلزال قوي ضرب المنطقة مساء الاثنين.

اعلان

وقع الزلزال قبالة ساحل محافظة ميازاكي في حوالي الساعة 9:19 مساء اليوم، وبلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، وفقًا للتقديرات الأولية التي أوردتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من تسونامي شملت محافظتي ميازاكي وكوتشي، داعيةً السكان إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة. 

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية في بيان: "لقد حدث تسونامي، والمناطق القريبة من البحر أو على طول الساحل خطرة. نحث جميع الأشخاص في المياه أو القريبين من الشواطئ على مغادرتها فورًا والبقاء بعيدًا عن الساحل".

سيارة على طريق منهار جزئيًا بسبب زلزال قوي بالقرب من بلدة أناميزو بمحافظة إيشيكاوا في اليابان، يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.
سيارة على طريق منهار جزئيًا بسبب زلزال قوي بالقرب من بلدة أناميزو بمحافظة إيشيكاوا في اليابان، يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.Hiro Komae/AP

وأضافت: "تيارات المد والجزر القوية قد تستمر لفترة، لذا يُرجى عدم دخول البحر أو الاقتراب منه حتى يتم رفع التحذير".

كما حذرت الوكالة من خطر الانهيارات الأرضية وسقوط الصخور في المناطق التي شهدت اهتزازات قوية، ودعت المواطنين إلى البقاء على أهبة الاستعداد لأي أنشطة زلزالية محتملة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

السويد تخصص ثلاث سفن حربية وطائرة في بحر البلطيق لمساعدة "الناتو" في مهمته

إيران تعزز أسطولها الجوي بألف طائرة مسيرة جديدة.. فما هي خصائصها؟

روسيا تعلن إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في 3 مقاطعات واستسلام 26 جنديًا أوكرانيًا في كورسك