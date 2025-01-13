زلزال اليابان: كاميرا داخل طائرة توثق لحظة اهتزاز الطائرة وجناحيها

بقلم: يورونيوز

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وقع الزلزال قبالة ساحل محافظة ميازاكي في حوالي الساعة 9:19 مساء اليوم، وبلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، وفقًا للتقديرات الأولية التي أوردتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من تسونامي شملت محافظتي ميازاكي وكوتشي، داعيةً السكان إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية في بيان: "لقد حدث تسونامي، والمناطق القريبة من البحر أو على طول الساحل خطرة. نحث جميع الأشخاص في المياه أو القريبين من الشواطئ على مغادرتها فورًا والبقاء بعيدًا عن الساحل".

سيارة على طريق منهار جزئيًا بسبب زلزال قوي بالقرب من بلدة أناميزو بمحافظة إيشيكاوا في اليابان، يوم الثلاثاء 2 يناير 2024. Hiro Komae/AP

وأضافت: "تيارات المد والجزر القوية قد تستمر لفترة، لذا يُرجى عدم دخول البحر أو الاقتراب منه حتى يتم رفع التحذير".

كما حذرت الوكالة من خطر الانهيارات الأرضية وسقوط الصخور في المناطق التي شهدت اهتزازات قوية، ودعت المواطنين إلى البقاء على أهبة الاستعداد لأي أنشطة زلزالية محتملة.