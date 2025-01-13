زلزال اليابان: كاميرا داخل طائرة توثق لحظة اهتزاز الطائرة وجناحيها

أظهر مقطع فيديو تم تصويره داخل مقصورة طائرة متوقفة على مدرج مطار كاجوشيما الدولي في كيريشيما باليابان، لحظات اهتزاز جناحي الطائرة أثناء وقوع زلزال قوي ضرب المنطقة مساء الاثنين.
وقع الزلزال قبالة ساحل محافظة ميازاكي في حوالي الساعة 9:19 مساء اليوم، وبلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، وفقًا للتقديرات الأولية التي أوردتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من تسونامي شملت محافظتي ميازاكي وكوتشي، داعيةً السكان إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة.
وأفادت وكالة الأرصاد الجوية في بيان: "لقد حدث تسونامي، والمناطق القريبة من البحر أو على طول الساحل خطرة. نحث جميع الأشخاص في المياه أو القريبين من الشواطئ على مغادرتها فورًا والبقاء بعيدًا عن الساحل".
وأضافت: "تيارات المد والجزر القوية قد تستمر لفترة، لذا يُرجى عدم دخول البحر أو الاقتراب منه حتى يتم رفع التحذير".
كما حذرت الوكالة من خطر الانهيارات الأرضية وسقوط الصخور في المناطق التي شهدت اهتزازات قوية، ودعت المواطنين إلى البقاء على أهبة الاستعداد لأي أنشطة زلزالية محتملة.