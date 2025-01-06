قتيلان و21 جريحًا في هجمات روسية مكثفة على أوكرانيا والدفاعات الجوية تُعلن سقوط 79 مسيرة "معادية"

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن الجيش الروسي شن هجومًا ليليًا باستخدام صاروخين جويين من طراز Kh-59، إلى جانب 128 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" وأنواع أخرى.

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وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط الصاروخين و79 طائرة بدون طيار فوق 11 إقليمًا، بينما تمكنت 49 طائرة من اختراق المجال الجوي الأوكراني.

في مدينة خيرسون، أعلن حاكم الإقليم أولكسندر بروكودين عبر قناته على تطبيق تلغرام أن الهجمات الروسية استهدفت المدينة و38 مستوطنة مجاورة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.

إيفانا تدفئ كلبها بعد هجوم روسي على كييف، أوكرانيا، الجمعة، 20 ديسمبر 2024. Alex Babenko/ AP

وفي دنيبروبتروفسك أوبلاست، قُتل رجل وأصيبت امرأة جراء قصف روسي، وفقًا لما أعلنه الحاكم سيرهي ليساك عبر قناته على تلغرام. كما أُصيب سبعة أشخاص في هجمات مماثلة بمقاطعة دونيتسك أوبلاست، وفق تصريحات الحاكم فاديم فيلاشكين على المنصة ذاتها.

وذكرت التقارير أن القوات الروسية أطلقت الصواريخ من الجبهة الجنوبية، بينما أُطلقت طائرات "شاهد" المسيرات من مناطق بريانسك، ميليروفو، أوريول، كورسك، وبريمورسكو-أختارسك داخل روسيا.

وأدى سقوط الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها إلى تضرر مبانٍ سكنية ومقار شركات ومؤسسات في أقاليم تشيرنيهيف، سومي، تيركاسي، بولتافا، وكييف.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، كثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا بمعدل شبه يومي، مستخدمةً الطائرات المسيرة، والمدفعية، والقنابل الجوية الموجهة، والصواريخ بمختلف أنواعها. وأسفرت الهجمات الأخيرة أيضًا عن تعطيل شبكة الاتصال العلوية للسكك الحديدية.