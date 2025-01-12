Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

كيف ينظر الفلسطينيون في قطاع غزة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بالدوحة؟

أطفال يلعبون على الرمال في مخيم للنازحين الفلسطينيين على شاطئ البحر في دير البلح، وسط قطاع غزة، الجمعة، 27 ديسمبر/كانون الأول 2024
أطفال يلعبون على الرمال في مخيم للنازحين الفلسطينيين على شاطئ البحر في دير البلح، وسط قطاع غزة، الجمعة، 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 Copyright Abdel Kareem Hana/AP
Copyright Abdel Kareem Hana/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

تتباين مشاعر الفلسطينيين في قطاع غزة تجاه التقدم المعلن في المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. في حين يرى البعض أن التوصل إلى هدنة قد يخفف من معاناتهم، يعبر آخرون عن شكوكهم حيال فاعلية هذه المفاوضات وسط استمرار الخلافات بين الأطراف.

اعلان

وقال مدحت موسى، نازح من شمال غزة يقيم حالياً في خان يونس مع عائلته، إنه يأمل في أن يساهم الضغط الأمريكي، بما في ذلك من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

بينما أشار مازن حماد، أحد سكان خان يونس إلى: "نسمع عن مفاوضات يومياً، لكننا لا نرى شيئاً على الأرض". وأكد أن الفلسطينيين لن يصدقوا وجود هدنة حتى يرونها تتحقق في الواقع.

Related

من جانبه، ألقى نزار السعدي، وهو أيضاً من خان يونس، اللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه يعيق التوصل إلى اتفاق. وقال: "كلما اقتربنا من اتفاق لوقف إطلاق النار، يفشل نتنياهو في تنفيذه".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع الأطراف تسعى للتوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير/كانون الثاني الجاري، بالإضافة إلى أن مبعوث ترامب زار إسرائيل حاملاً رسالة بضرورة إتمام الاتفاق قبل هذا الموعد.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بلينكن وخطته لليوم التالي في غزة: لا يمكن لأحد أن يجبر إسرائيل على قبول دولة تحكمها حماس

حرب غزة: اتفاق وشيك لوقف النار وتبادل الأسرى ومقتل 6 فلسطينيين في مخيم جنين بغارة جوية إسرائيلية

جندي إسرائيلي يفر من البرازيل بعد قرار محكمة فدرالية التحقيق معه بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة